Miss Universo 2025: ¿cuánto cuesta la corona de Fátima Bosch?

El certamen de belleza más reconocido a nivel mundial, Miss Universo, celebró su 74° edición este 21 de noviembre en Tailandia, y el triunfo de la mexicana, Fátima Bosch, está siendo reconocido y aplaudido por personas de todos los países.

La tabasqueña, se convirtió en la cuarta mujer mexicana en obtener este título, que no solo destaca la belleza de las participantes, sino su visión, sus mensajes y su desempeño escénico.

Entre muchos de los beneficios y "premios" a los que la ganadora se vuelve acreedora, y que este año, ha generado revuelo y expectativa, se encuentra un artículo clásico y emblemático de una reina de belleza: su corona.

¿Cuánto cuesta la corona que porta la nueva Miss Universo 2025 Fátima Bosch?

La deslumbrante joya, que Fátima Bosch portó por primera vez en Tailandia la mañana de este viernes 21 de noviembre, fue diseñada por la casa filipina Jewelmer.

La pieza, llamada “Lumière de l’Infini” (Luz del Infinito), y estrenada por la danesa Miss Universo 2024, Victoria Kjær Theilvigha, ha generado gran expectativa en este certamen, tanto por el significado profundo que hay detrás de la joya, como por el valor multimillonario que representa.

De acuerdo con lo reportado en la transmisión en vivo de Imagen Televisión, la corona, que portará Fátima Bosch por todo un año, tiene un valor estimado de 5 millones de dólares, lo que equivale a alrededor de 92 mil millones de pesos mexicanos -al costo actual del dólar-.

"Lumière de l'Infini", corona de Miss Universo 2025, hecha por la casa filipina Jewelmer. Foto: Jewelmer

"La primera corona de Miss Universo elaborada en Filipinas, una creación única en su género, es la cumbre de la excelencia y el saber hacer. La corona es el orgullo de Filipinas y transmite el extraordinario espíritu de quienes participaron en su creación, desde los dedicados cultivadores de perlas de Jewelmer hasta los maestros artesanos filipinos", dice la página dedicada a la corona de Jewelmer.

La "Lumière de l’Infini" es un majestuoso homenaje a la vida y sus elementos universales. En su concepto, los rayos adornados con diamantes reflejan la luz y el fuego que emana del sol, mientras que los zarcillos de diamantes y el oro hacen referencia a la espuma del mar que llega a la orilla y el aire que sopla sobre las olas.

Por su parte, las perlas doradas del Mar del Sur con las que está adornada, evocan a la esfera de la Tierra, enviando el mensaje de cómo irradia la belleza desde el océano -nuestra fuente de vida-, hasta los susurros y promesas del universo y su infinito más allá.

