Miss Universo 2025: los memes que dejó la victoria de Fátima Bosch en el certamen de belleza

México ha conseguido su cuarta corona en el certamen de belleza más reconocido del mundo, Miss Universo 2025, gracias al triunfo de la tabasqueña, Fátima Bosch Fernández, este 21 de noviembre en Tailandia.

La mexicana de 25 años se posicionó como una de las favoritas desde su nombramiento como Miss Universo México en septiembre. Sin embargo, tras el incidente que tuvo con el empresario y presidente de Miss Universo Tailandia, Nawat Itsaragrisil, a inicios de las actividades en nombre del certamen, comenzaron a cuestionarse su probabilidades de ser coronada por posibles represalias relacionadas.

No obstante, minuto a minuto durante el concurso, Fátima Bosch mostró resiliencia, perseverancia, talento, pasión, dedicación, inteligencia y esfuerzo, que finalmente, la llevaron a convertirse en Miss Universo 2025.

La mexicana se coronó como Miss Universo 2025 en un elegante vestido rojo. Foto: EFE

Los memes que dejó la victoria de Fátima Bosch en Miss Universo 2025

Desde México, el apoyo a Fátima fue innegable. Durante las tres horas que duró la transmisión del certamen, los mexicanos estuvimos mordiendo nuestras uñas y con los nervios a flor de piel, celebrando a lo grande cada instante que Bosch fue mencionada para pasar a la siguiente fase.

A través de redes sociales, el nombre de Fátima se volvió trending topic, desatando junto a su triunfo, una ola de memes en celebración a la mexicana.

Memes de la victoria de Fátima Bosch en Miss Universo 2025. Foto: X

Los usuarios recordaron el incómodo y polémico momento que vivió la mexicana con el presidente de Miss Universo Tailandia, en el que la llamó "tonta" y la corrió del evento en el que se encontraban.

Memes de la victoria de Fátima Bosch en Miss Universo 2025. Foto: X

Otros destacaron unas de las frases más icónicas de Bosch de la noche.

La Miss Universo es de MÉXICO! 🤍🇲🇽🥳



Fátima Bosch 👑



"Las mujeres que logramos levantarnos con valentía somos las que hacemos historia"#MissUniverse #FatimaBosch pic.twitter.com/47gJHql0wJ — Christian Martínez 🇲🇽 (@christianmtzc90) November 21, 2025

Algunos internautas decidieron agregar el humor al triunfo de la tabasqueña.

yo todo el año: sáquenme de méxico

yo viendo a fátima bosch en miss universo: pic.twitter.com/S5IWpeVLGb — xim (@pjyhabit) November 21, 2025

Otros destacaron cómo consideraban "machista" y "sin sentido" este certamen de belleza, pero celebraron con entusiasmo aún así.

Memes de la victoria de Fátima Bosch en Miss Universo 2025. Foto: X

Los usuarios también recordaron como la mayoría de las competidoras en Miss Universo México decidieron no celebrar a Fátima tras su triunfo, y lo compararon con las nuevas amigas que logró hacer en el certamen mundial.

Fatima fue la capibara de esta edición de Miss Universo. Los tiktoks de todas ellas donde aparecía nuestra Miss, salía brincando, riendo, bailando JAJAJA.

Sus nuevas amigas sanaron algo que EN MEXICO LE JODIERON VERDAD HDSRRRRRPTM.#MissUniverse2025 pic.twitter.com/zZlQy4CEBs — Pindter✨🐍 (@PindterParker_) November 21, 2025

Por último, algunos internautas señalaron que este 20 de noviembre estuvo "lleno de cosas históricas", pues Fátima ganó Miss Universo 2025, se celebró el aniversario de la Revolución Mexicana, y Belinda y Cazzu se conocieron.

Memes de la victoria de Fátima Bosch en Miss Universo 2025. Foto: X

