Miss Universo 2025: ¿Quién es Raúl Rocha, empresario mexicano y presidente del certamen de belleza?

Aguinaldo 2025: conoce la fecha límite para recibir tu prestación

Él es Pedroluiz Ibarra, influencer que arremetió contra Molotov por crear “himno de odio” contra la comunidad LGBT

5 plantas que absorben la humedad del baño y refrescan tu hogar

5 datos curiosos de Wicked: Por Siempre que no conocías

Este jueves se celebró la 74.ª edición de en Bangkok, con la participación de 122 candidatas de todo el mundo. Pero más allá de la belleza, el certamen se ha visto envuelto en polémica, protagonizada por la mexicana Fátima Bosch y el empresario tailandés Nawat Itsaragrisil.

Esta noche se llevará a cabo la edición número 74 del certamen. Foto: Miss Universe.
La tabasqueña no solo ha brillado por su elegancia e inteligencia: se ha convertido en un símbolo de empoderamiento al enfrentar con firmeza las actitudes de Nawat.

Fátima Bosch, una de las favoritas para coronarse en Miss Universo 2025. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL
Tras los hechos, Raúl Rocha Cantú, presidente del certamen, condenó la conducta del organizador y anunció medidas inmediatas, señalando que “olvidó lo que significa ser un buen anfitrión”.

Raúl Rocha Cantú, presidente de Miss Universo, expresó su repudio por la agresión contra la representante mexicana. Foto: Instagram Miss Universe.
¿Quién es Raúl Rocha?

Pero, ¿quién es Raúl Rocha, el empresario que ahora lidera Miss Universo? Originario de Monterrey, Nuevo León, Rocha Cantú ha construido una carrera en industrias que van desde la energía hasta la aviación y el entretenimiento. Es director general de CYMSA, fundador de Soluciones Gasíferas del Sur y Century Aviation, y líder de Legacy Holding Group.

Raúl Rocha. Foto: Sughey Baños / El Universal
Además, se ha involucrado en proyectos de filantropía como presidente de Niños, Mujeres y Ancianos Protegidos AC y ha ocupado cargos públicos en la Canaco Ciudad de México.

En 2023, dio un paso trascendental en el mundo del entretenimiento al adquirir el 50 % de la franquicia global de Miss Universe Organization, convirtiéndose en copropietario junto a Anne Jakkaphong de JKN Global Group.

¿Cuáles han sido las polémicas de Raúl Rocha?

Sin embargo, el ascenso de Raúl no ha estado exento de controversias. Entre las más destacadas se encuentra su vinculación previa con el negocio de casas de apuestas, incluida la cadena Casino Royale, donde en 2011 murieron 52 personas en un trágico incendio.

Asimismo, dentro de la nueva estructura de Miss Universo México, también se han señalado problemas de transparencia, despidos abruptos y acusaciones de “inclusión forzada” como parte de un cambio de modelo. Además, ha sido objeto de críticas por su exposición pública junto a la ganadora de Miss Universo 2024, Victoria Kjaer, lo que desató rumores sobre favoritismo o intereses personales.

