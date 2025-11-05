Salinas Pliego elogia a Fátima Bosch tras choque con Nawat Itsaragrisil en Miss Universo 2025: "sabe qué, no se deje"

Más Información

Fátima Bosch, representante de México en fue tendencia en redes sociales, luego del enfrentamiento que sostuvo con Nawat Itsaragrisil, directivo del certamen que se llevará a cabo en Tailandia.

Por medio de la plataforma X, la modelo tabasqueña denunció actos de discriminación por no estar compartiendo publicaciones en redes sociales sobre el evento.

Aunado a ello, en un video que circula en la misma red social, se observan a Fátima y las demás concursantes prestando atención a la reunión encabezada por Nawat cuando él la confrontó directamente. La tabasqueña trató de aclarar que todo se trataba de un malentendido, pero el ejecutivo no le dio oportunidad de explicarse y la interrumpió con una pregunta tajante: “Mi pregunta es: ¿vas a seguir nuestras indicaciones o no?”.

Por su parte, la modelo mexicana se levantó de su asiento y alzó la voz para aclarar que los conflictos entre organizaciones no son de su incumbencia, al tiempo que exigió respeto tanto para ella como para sus compañeras.

“Todas las delegadas, como mujeres, merecemos respeto. Estoy aquí representando a un país y no es mi culpa que usted tenga problemas con mi organización“, dijo para posteriormente irse acompañada por seguridad.

Salinas Pliego elogia a Fátima Bosch tras choque con Nawat Itsaragrisil

Por lo anterior, el empresario salió en defensa de Fátima Bosch, luego del tenso enfrentamiento que la concursante sostuvo con el directivo.

Por medio de redes sociales, el magnate expresó su apoyo a la joven tabasqueña y la animó a no dejarse intimidar.

“¡Bravo por Fátima! Así se hace — “Sabe que — NO SE DEJE !!””, expresó el fundador de Grupo Salinas, citando la famosa frase de Jorge Garralda.

Foto: X
Foto: X

