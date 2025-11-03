Más Información

Trucos caseros para limpiar y dar brillo a tus muebles de madera sin usar químicos

¿Cómo saber si tu perro tiene depresión? Señales que no debes pasar por alto

Efemérides del 3 de noviembre: descubre qué pasó un día como hoy.

Descuentos de otoño en Costco: estas son las ofertas especiales del 3 al 9 de noviembre

La Granja VIP: los mejores memes de la salida de Omahi

Limpiar los suele ser uno de los retos en la limpieza del hogar, los productos químicos agresivos pueden dañar la superficie y el color de nuestros artículos del hogar, sin embargo, existe una opción ideal.

La mezcla de bicarbonato y aceite de coco es una de las opciones ideales para cuidar la madera mientras la desinfectas de manera segura y natural. ES económico y fácil de preparar además elimina el polvo acumulado y protege las superficies.

Con estos remedios caseros, tus muebles de madera volverán a brillar. Foto: Canva
Bicarbonato y aceite de coco, tu nuevo aliado

Ideal para sillas, mesas, estanterías y gabinetes, puedes adaptar la cantidad de bicarbonato o aceite según la suciedad o porosidad del mueble.

El Bicarbonato de sodio es un excelente agente limpiador y desodorizante, su textura permite frotar sin rayar la madera, además de actuar como un desinfectante ligero que elimina bacterias y hongos superficiales.

El aceite de coco ayuda a proteger la madera de la resequedad y los arañazos, su capa natural funciona como repelente contra la humedad y evita que la madera se deforme o se agriete. La mezcla de estos productos da una pasta suave que limpia y desinfecta de forma natural.

Conoce este método para retirar el polvo efectivamente de tus muebles e impedir que regrese rápidamente. Foto: Creada con IA (ChatGPT)
¿Cómo preparar la mezcla?

Es muy sencillo elaborar este remedio casero, sólo necesitas: 2 cucharadas de bicarbonato de sodio, 3 cucharadas de aceite de coco y una cucharadita de agua.

Pasos a seguir:

  • Mezcla el bicarbonato y el aceite hasta generar una mezcla homogénea. Aplica agua en caso de que haya sido muy espesa la mezcla.
  • Aplica la mezcla sobre la superficie con un paño suave, haciendo movimientos en forma de círculo.
  • Durante cinco minutos deja la mezcla en la superficie, luego retira los excesos con un paño seco y limpio.
  • Repite el proceso las veces que sean necesarias en tus muebles de madera.

Estas dos sustancias juntas dejarán tus muebles limpios, desinfectados de forma natural.

