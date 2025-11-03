Trucos caseros para limpiar y dar brillo a tus muebles de madera sin usar químicos

Más Información
Limpiar los muebles de madera suele ser uno de los retos en la limpieza del hogar, los productos químicos agresivos pueden dañar la superficie y el color de nuestros artículos del hogar, sin embargo, existe una opción ideal.
La mezcla de bicarbonato y aceite de coco es una de las opciones ideales para cuidar la madera mientras la desinfectas de manera segura y natural. ES económico y fácil de preparar además elimina el polvo acumulado y protege las superficies.
Bicarbonato y aceite de coco, tu nuevo aliado
Ideal para sillas, mesas, estanterías y gabinetes, puedes adaptar la cantidad de bicarbonato o aceite según la suciedad o porosidad del mueble.
El Bicarbonato de sodio es un excelente agente limpiador y desodorizante, su textura permite frotar sin rayar la madera, además de actuar como un desinfectante ligero que elimina bacterias y hongos superficiales.
El aceite de coco ayuda a proteger la madera de la resequedad y los arañazos, su capa natural funciona como repelente contra la humedad y evita que la madera se deforme o se agriete. La mezcla de estos productos da una pasta suave que limpia y desinfecta de forma natural.
¿Cómo preparar la mezcla?
Es muy sencillo elaborar este remedio casero, sólo necesitas: 2 cucharadas de bicarbonato de sodio, 3 cucharadas de aceite de coco y una cucharadita de agua.
Pasos a seguir:
- Mezcla el bicarbonato y el aceite hasta generar una mezcla homogénea. Aplica agua en caso de que haya sido muy espesa la mezcla.
- Aplica la mezcla sobre la superficie con un paño suave, haciendo movimientos en forma de círculo.
- Durante cinco minutos deja la mezcla en la superficie, luego retira los excesos con un paño seco y limpio.
- Repite el proceso las veces que sean necesarias en tus muebles de madera.
Estas dos sustancias juntas dejarán tus muebles limpios, desinfectados de forma natural.
