La historia de María José Ardila: joven que murió tras realizar reto con alcohol en fiesta

En los últimos días, el caso de la joven colombiana María José Ardila se ha vuelto tendencia en distintas plataformas digitales, resonando entre foros y provocando un intenso debate entre los usuarios de internet, quienes han puestos sobre la mesa el peligro de los retos virales de consumo de alcohol en reuniones y discotecas.

¿Qué pasó con María José Ardila?

De acuerdo con información de medios locales, María José Ardila de 23 años había asistido a una discoteca en Cali, Colombia, el pasado sábado 25 de octubre de 2025, para celebrar su cumpleaños en compañía de una amiga. Durante la reunión, la joven habría sido invitada a participar en un reto, con el cual podría ganar un premio en efectivo de hasta 1,500,000 pesos, el cual subiría más tarde a 2 millones de pesos colombianos.

La joven, quien era madre de un bebé de 10 meses, decidió tomar dicho reto, el cual consistía en ingerir varios shots de licor en un determinado periodo de tiempo. Según el testimonio del padre, Andrés Ardila, la joven "aceptó el reto para ayudar a una amiga que necesitaba dinero". María alcanzó a beber varios tragos, sin embargo, hubo uno que aseguró, tenía un sabor extraño. "Esta horrible", se escucha en la grabación.

El padre de la joven denunció al establecimiento por no contar con la preparación suficiente para atender este tipo de emergencias. Foto: Redes Sociales

En los videos difundidos en redes sociales, se puede ver que la joven cumplía una serie de niveles de un reto al beber distintos tipos de bebidas alcohólicas durante varias rondas en 10 minutos. Para ganar el desafío y conseguir el dinero, la joven debía pasar por seis niveles distintos:

Reto 1: “Cucaracho” doble en 5 segundos

Reto 2: Tomarse 3 shots en 5 segundos

Reto 3: Tomarse una cerveza sin parar

Reto 4: Tomarse tres shots sin las manos

Reto 5: 13 segundos de aguardiente sin regar nada

de aguardiente sin regar nada Reto 6: 8 shots diferentes con popote

De acuerdo con medios colombianos, al llegar al último reto, la joven se desmayó, vomitó y broncoaspiró en el lugar, por lo que fue trasladada a un centro de salud, sin embargo, a pesar de que el personal médico intentó reanimarla, horas más tarde fue declarada con muerte cerebral por intoxicación etílica severa y la familia decidió desconectarla tras cinco días en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de Cali.

"Tragedia"



Porque esta joven de 23 años, María José Ardila, murió tras participar de un desafío en un boliche. pic.twitter.com/XjiQktwBxF — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) November 1, 2025

¿De qué manera actuaron las autoridades?

Según las versiones más recientes del medio CW+, la Fiscalía General de la Nación de Colombia continúa investigando la muerte de la joven, con el objetivo de esclarecer el caso y dictar posibles responsabilidades al establecimiento, descartando actos de negligencia. Asimismo, autoridades de la Secretaría de Salud de Cali hicieron un llamado a la ingesta responsable de bebidas alcohólicas.

Por su parte, “Sagsa Bar”, establecimiento en el que se desenvolvieron los hechos se pronunció al respecto, lamentando el fallecimiento de la joven y afirmando su disposición a colaborar con la investigación. “Expresamos nuestra solidaridad, apoyo y acompañamiento a la familia en este difícil momento y reafirmamos nuestra disposición a brindar todo el apoyo y colaboración necesarios desde el lugar que nos corresponda”, escribieron en un comunicado.

Además, de acuerdo con algunos medios, el presidente de Asobares en Cali, Manuel Pineda, pidió a los establecimientos y bares nocturnos eliminar este tipo de dinámicas que impliquen el consumo rápido de alcohol, señalando que estas prácticas ponen en peligro la salud de los clientes y deben suspenderse antes de que otra tragedia tome lugar.

Finalmente, esta situación abrió la puerta a un fuerte debate en redes sociales, sobre la falta de conciencia en el consumo de alcohol de la población y la responsabilidad de los bares frente a situaciones que pongan en riesgo a los clientes. Asimismo, el hecho puso sobre la mesa, el peligro de los retos virales entre los jóvenes, y la falta de capacidad de estos al medir las consecuencias.

