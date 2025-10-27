Más Información

¿Quién fue Juan Jyoza? El joven influencer español que perdió la batalla contra el cáncer

¿Quién fue Juan Jyoza? El joven influencer español que perdió la batalla contra el cáncer

"México superando a la IA": transforman un Bugatti en taxi y causa furor en TikTok

"México superando a la IA": transforman un Bugatti en taxi y causa furor en TikTok

Día de Muertos 2025; ¿Cuándo llegan las almas que murieron de forma trágica?

Día de Muertos 2025; ¿Cuándo llegan las almas que murieron de forma trágica?

¿Cuáles son las efemérides de este 27 de octubre?

¿Cuáles son las efemérides de este 27 de octubre?

La Granja VIP: los mejores memes que dejó la salida de Sandra Itzel

La Granja VIP: los mejores memes que dejó la salida de Sandra Itzel

A los 28 añosse despidió del mundo dejando una huella imborrable en redes sociales.

Su historia, marcada por la lucha contra el cáncer y una actitud resiliente, se convirtió en inspiración para cientos de personas que hoy lo recuerdan por su fortaleza, su autenticidad y su último mensaje: “No te olvides de vivir”.

Foto: Captura de pantalla en Instagram
Foto: Captura de pantalla en Instagram

Lee también:

¿Qué ocurrió con Juan Jyoza?

Juan Jyoza, cuyo nombre real era Juan José Menéndez Recio, falleció tras enfrentar durante casi dos años un cáncer en etapa avanzada.

A través de sus redes sociales, compartió con honestidad el proceso de su enfermedad, mostrando tanto los días difíciles como los momentos de esperanza.

Su fallecimiento fue confirmado mediante un video póstumo que él mismo dejó preparado, con un mensaje lleno de amor, reflexión y agradecimiento.

¿Por qué su último video conmovió a millones?

El joven influencer grabó un mensaje que se viralizó rápidamente. Con voz entrecortada, dijo: “Gracias por el apoyo, no olvides vivir”, una frase que se convirtió en símbolo de su legado. En el video reflexionó sobre la importancia de aprovechar el tiempo y no dejar que la falta de motivación apague los deseos de vivir. Su autenticidad y serenidad al hablar desde la enfermedad tocaron profundamente a su audiencia.

Lee también:

¿Cómo se dio a conocer en redes sociales?

Juan Jyoza comenzó como creador de contenido gastronómico en España. Con un estilo espontáneo y cercano, compartía reseñas, recomendaciones y experiencias cotidianas.

Con el tiempo, su comunidad creció y lo acompañó también en los momentos más duros, especialmente después de su diagnóstico. Su carisma y sentido del humor hicieron que miles se sintieran identificados con él.

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]