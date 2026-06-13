Diego Boneta aún no puede creer que el actor Al Pacino, una leyenda de Hollywood, haya elogiado su trabajo en la película "Killing Castro", un thriller político en el que ambos comparten créditos.

Al Pacino elogió públicamente a Boneta recientemente en Nueva York, el encuentro ocurrió durante la alfombra roja y los eventos del Festival de Cine de Tribeca, donde se celebró el estreno mundial de la cinta basada en hechos reales ocurridos en septiembre de 1960 en la ciudad de Nueva York, pocos meses después del triunfo de la Revolución Cubana.

Ambos actores consolidaron su buena relación en una velada exclusiva previa organizada por la marca Tiffany & Co. en la misma ciudad. Posteriormente, durante la pasarela del festival frente a los fotógrafos, Boneta hizo un gesto de reverencia y respeto hacia Pacino.

El actor estadounidense se mostró impresionado por la capacidad del mexicano para interpretar al líder cubano Fidel Castro y sus palabras exactas grabadas en video que circularon en redes fueron:

"Qué gran actuación da este muchacho. Es todo lo que puedo decir".

"Es increíble lo que hace. Se convierte en el personaje, una de las grandes cosas que pueden hacer los actores".

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Eif Rivera, junto a Al Pacino, Diego Boneta y Brad Feinstein, asisten al estreno de "Killing Castro" en el BMCC Tribeca Performing Arts Center durante el Festival de Tribeca. Foto de CJ Rivera/Invision/AP.

Diego Boneta, incrédulo del aplauso de Al Pacino

Diego Boneta respondió con palabras de admiración el elogio que recibió de Al Pacino por su calidad como actor, dijo emocionado, en el aeropuerto de la Ciudad de México, que aún no podía creerlo, y expresó que el estadounidense es uno de los mejores de todos los tiempos.

"Honestamente sigo sin podérmela creer, el que él haya dicho esas palabras de mi, es el mejor de todos los tiempos , uno de los mejores de todos los tiempos".

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Se dijo orgulloso como mexicano el haber formado parte de esta producción dirigida por el puertorriqueño Eif Rivera.

"Como mexicano el poder estar ahí es lo que más orgullo me da", dijo.

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Para el intérprete de Luis Miguel, el darle vida ahora al líder revolucionario es el reto más importante y gratificante de su carrera, y confiesa que tenía pánico cuando se quedó con el papel.

"El reto más importante de mi carrera pero también el más gratificante, fue una experiencia increíble, un aprendizaje muy especial, un reto enorme, estaba apanicado cuando me quedé con el papel".

Compartió que se esforzó mucho y se preparó para poder hacer la mejor interpretación del líder cubano muerto en 2016.

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"Pero le eché muchísimas ganas cuando fue la preparación, tuve más de cinco maestros para esto, entonces, feliz".

En "Killing Castro", Al Pacino interpreta a un experimentado agente operativo de la CIA encargado de diseñar y orquestar el complot secreto para asesinar a Fidel Castro

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