De la televisión al altar: video de recién casados se viraliza por utilizar intro de "Malcolm" en su boda

En lugar de optar por música clásica o un espectáculo tradicional, una pareja de recién casados decidió compartir un momento muy personal con sus invitados: durante la comida de su boda proyectaron un episodio de Malcolm el de en medio, la serie que suelen ver juntos en casa.

El inusual detalle conmovió y divirtió a miles de usuarios en redes sociales, quienes aplaudieron la autenticidad del momento y el valor de romper con las costumbres tradicionales.

Novia cancela boda en Bagua. Foto: Pexels

Lee también: Japonesa y esposo mexicano cultivan vegetales tradicionales de México para crear platillos en Japón

¿Por qué los novios decidieron poner “Malcolm el de en medio” en su boda?

El video viral muestra una escena tan inesperada como entrañable: bajo una palapa decorada, 2 televisores reproducen la icónica intro de Malcolm el de en medio mientras los invitados disfrutan del banquete.

Según la descripción del clip, compartido por una asistente, la novia explicó que en su casa “siempre comen viendo series” y que ese día quisieron replicar esa rutina porque consideraban a los invitados parte de su familia.

El evento ocurrió en un jardín de Cuernavaca, Morelos, y rápidamente se convirtió en tema de conversación en redes sociales.

La naturalidad del momento, lejos del protocolo habitual de las bodas, generó una ola de reacciones positivas y comentarios llenos de humor. “Ese matrimonio va a durar siglos” o “yo pondría The Office cuando me case” fueron algunas de las frases más repetidas entre los usuarios.

Según los testigos, el episodio elegido fue El cumpleaños de Lois, el tercero de la segunda temporada, donde la familia se enfrenta a unos payasos. El detalle, además de divertido, reflejó el sentido del humor de los novios y su deseo de compartir algo íntimo con todos los presentes.

Lee también: VIDEO: Japonés abre puesto de comida mexicana en Kioto y se vuelve viral

¿Qué dijeron los internautas sobre esta singular boda?

El video supera ya las 14.5 millones de reproducciones y miles de comentarios en plataformas como TikTok. La mayoría de los usuarios destacaron el gesto como una muestra de autenticidad, y muchos confesaron que planean copiar la idea en sus futuras celebraciones.

Algunos escribieron: “Cuando me case pondré La Rosa de Guadalupe de fondo”, o “Me encanta que hagan algo diferente y no las bodas aburridas de siempre”.

La anécdota no solo despertó risas, sino también nostalgia por una de las series más queridas de los 2000.

Este fenómeno coincidió con el renovado interés por la producción televisiva, luego de que Frankie Muniz (Malcolm), Justin Berfield (Reese) y Christopher Masterson (Francis) se reencontraran en el set para grabar una miniserie titulada Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair, producida por Disney+.

La noticia aumentó el furor en redes y reforzó la conexión emocional que muchos siguen teniendo con la familia más caótica de la televisión.

También te interesará:

Pensión del Bienestar noviembre 2025: ¿habrá aguinaldo para los beneficiarios? Esto se sabe

¿Dónde y a qué hora podrá observarse el Cometa Lemmon sin telescopio?

¿Cómo limpiar tu estufa? conoce los sencillos trucos para dejarla reluciente

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/aosr