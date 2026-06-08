La Copa del Mundo está a punto de comenzar y el Zócalo capitalino está en su última etapa de preparación para convertirse en el epicentro de la fiesta mundialista con el FIFA Fan Festival, donde se esperan más de 75 mil aficionados durante 34 días.

A partir del 11 de junio, todos los días, a partir de las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, los fanáticos del futbol que no alcanzaron boletos para asistir a los estadios, podrán disfrutar de manera gratuita en la plancha del Zócalo los partidos de la Copa del Mundo. Además, habrá actividades, dinámicas y premios para los asistentes.

Durante la presentación del FIFA Fan Festival a los medios de comunicación, Michel Bauer, CEO Host City de la Ciudad de México, declaró que “estoy muy orgulloso de que en tres días se inaugura este espacio, que está hecho y construido por gente mexicana, es algo de resaltar que una cosa de este nivel, hay gente de FIFA que lo que están viendo aquí no lo han visto antes”.

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🗣️ “Estamos estimando entre 80 mil personas” 😳



Michel Bauer comparte la capacidad que tendrá el Zócalo para recibir aficionados durante la Copa del Mundo pic.twitter.com/mUeByzqJ7o — Universal Deportes (@UnivDeportes) June 9, 2026

El directivo remarcó que el FIFA Fan Festival tendrá un ambiente familiar, dedicado al entretenimiento con una pantalla de 30 x 17 metros que está ubicada enfrente de la Catedral para ver los partidos, y un escenario para ofrecer distintos espectáculos.

Por día, se espera que entren un total de 80 mil personas, aunque Bauer estima que serán 55 mil por partido.

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“Sabemos en dónde estamos y que hay mucha oferta a la redonda, así que queremos que la gente se lleve un combo, un paquete, que tengan su vaso conmemorativo pero a un precio accesible”, agregó.

Cada día, habrá 890 elementos de seguridad y tres anillos de acceso. Sin embargo, se pondrán pantallas en las calles Madero y 20 de noviembre para quienes no alcancen a ingresar al Zócalo.