Javier Aguirre y sus dirigidos están a horas de hacer su debut en la Copa del Mundo 2026 frente a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, donde la afición tricolor estará alentándolos, así como lo estará haciendo la Selección Mexicana Femenil.

Por medio de un video en redes sociales, jugadoras del Tri femenino le dedicaron un par de palabras de aliento al cuadro que este jueves 11 de junio comienza su camino en el Mundial.

"Hola chicos, solamente queremos desearles mucho éxito, disfruten esta experiencia. Estamos súper emocionados de estarlos viendo, de estarlos apoyando y sepan que todo México está con ustedes. Estamos muy emocionados. ¡Vamos México!", lanzó Alexia Delgado, figura del cuadro nacional.

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EFE:José Méndez

Alguien que no podía faltar en este breve video es la histórica Charlyn Corral, quien también mostró su entusiasmo de ver jugar a sus compañeros en casa.

"Hola, solo quiere desearles mucho éxito en su partido inaugural. Sé que les va a ir muy bien, que van a ganar y disfruten mucho. Hagan disfrutar a toda la gente que vamos a estar apoyándolos", comentó la goleadora tricolor.

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"Desde el equipo femenino les deseamos mucho éxito. Les mandamos toda nuestra fuerza y nuestra garra y los mejores deseos", señaló Kenti Robles.

Quien también apareció en el video fue Nancy Antonio para hacerle saber a los seleccionados que "México somos todos y vamos a darle".