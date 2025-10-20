Más Información

¿Tu perro está en riesgo? Conoce las plantas tóxicas que podrían dañarlo

¿Cuándo entra el frente frío número 8 a México y qué estados resultarán afectados?

¿Quién es Alejandro Landeros, el actor que fue visto viviendo en situación de calle?

Así puedes fotografiar el cometa Lemmon con tu celular: aprovecha su paso este 25 de octubre

INAPAM Vinculación Productiva: así te puedes registrar para cobrar tu aguinaldo

suelen explorar su entorno con curiosidad, lo que incluye morder hojas o flores que encuentran a su paso.

Sin embargo, lo que parece un simple juego podría convertirse en una emergencia veterinaria si se trata de una planta tóxica. Especialistas en salud animal advierten sobre las especies más peligrosas para los perros y recomiendan conocerlas para evitar accidentes dentro o fuera del hogar.

Tepo fue rescatado en la estación Tepalcates, también en 2019, y aunque tiene 10 años sus cuidadores confían que encuentre una familia. Foto: Fernanda Zamora / EL UNIVERSAL

¿Qué tipo de plantas son más peligrosas para los perros?

De acuerdo con el sitio de Animal Emergency Service, expertos en salud veterinaria, existen plantas ornamentales y silvestres que contienen compuestos tóxicos capaces de causar reacciones adversas en los perros. Entre las más comunes se encuentran:

  • Lirio
  • Azafrán otoñal
  • Hiedra inglesa
  • Ficus
  • Filodrendo
  • Adelfa

Estas especies pueden provocar desde irritación bucal y salivación excesiva hasta problemas digestivos severos y, en casos extremos, daño renal o cardíaco.

¿Cuáles son los síntomas de intoxicación por plantas?

Los síntomas varían según la especie vegetal y la cantidad ingerida. Generalmente, los perros intoxicados presentan:

  • Vómito
  • Diarrea
  • Babeo excesivo
  • Temblores
  • Falta de coordinación

En casos más graves, pueden sufrir dificultad para respirar, letargo o convulsiones. Los veterinarios recomiendan no esperar a que los signos se agraven: si se sospecha de una ingesta tóxica, lo ideal es acudir de inmediato a una clínica de urgencias.

Cómo evitar que tu perro orine en lugares no deseados. Fuente: Freepik.

¿Cómo prevenir que los perros coman plantas tóxicas?

La prevención comienza con la identificación de las plantas que se tienen en casa o en el jardín. Se aconseja revisar las especies decorativas antes de comprarlas y evitar aquellas que figuren en listas de plantas peligrosas. También se recomienda mantener las macetas fuera del alcance del animal y proporcionarles juguetes o snacks para que no busquen entretenerse con la vegetación.

¿Existen alternativas seguras para decorar el hogar?

Sí. Los especialistas sugieren optar por plantas seguras y amigables para las mascotas, como:

  • Palmera de bambú,
  • Violeta africana
  • Hierba gatera
  • Areca.

Además, una buena ventilación y supervisión constante ayudan a mantener un entorno saludable tanto para los perros como para sus dueños.

