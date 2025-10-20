¿Tu perro está en riesgo? Conoce las plantas tóxicas que podrían dañarlo

Las mascotas suelen explorar su entorno con curiosidad, lo que incluye morder hojas o flores que encuentran a su paso.

Sin embargo, lo que parece un simple juego podría convertirse en una emergencia veterinaria si se trata de una planta tóxica. Especialistas en salud animal advierten sobre las especies más peligrosas para los perros y recomiendan conocerlas para evitar accidentes dentro o fuera del hogar.

¿Qué tipo de plantas son más peligrosas para los perros?

De acuerdo con el sitio de Animal Emergency Service, expertos en salud veterinaria, existen plantas ornamentales y silvestres que contienen compuestos tóxicos capaces de causar reacciones adversas en los perros. Entre las más comunes se encuentran:

Lirio

Azafrán otoñal

Hiedra inglesa

Ficus

Filodrendo

Adelfa

Estas especies pueden provocar desde irritación bucal y salivación excesiva hasta problemas digestivos severos y, en casos extremos, daño renal o cardíaco.

¿Cuáles son los síntomas de intoxicación por plantas?

Los síntomas varían según la especie vegetal y la cantidad ingerida. Generalmente, los perros intoxicados presentan:

Vómito

Diarrea

Babeo excesivo

Temblores

Falta de coordinación

En casos más graves, pueden sufrir dificultad para respirar, letargo o convulsiones. Los veterinarios recomiendan no esperar a que los signos se agraven: si se sospecha de una ingesta tóxica, lo ideal es acudir de inmediato a una clínica de urgencias.

¿Cómo prevenir que los perros coman plantas tóxicas?

La prevención comienza con la identificación de las plantas que se tienen en casa o en el jardín. Se aconseja revisar las especies decorativas antes de comprarlas y evitar aquellas que figuren en listas de plantas peligrosas. También se recomienda mantener las macetas fuera del alcance del animal y proporcionarles juguetes o snacks para que no busquen entretenerse con la vegetación.

¿Existen alternativas seguras para decorar el hogar?

Sí. Los especialistas sugieren optar por plantas seguras y amigables para las mascotas, como:

Palmera de bambú,

Violeta africana

Hierba gatera

Areca.

Además, una buena ventilación y supervisión constante ayudan a mantener un entorno saludable tanto para los perros como para sus dueños.

