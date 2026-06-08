Nueva York. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue abucheado ruidosamente la noche del lunes en el Madison Square Garden, al que llegó para asistir al tercer juego de las Finales de la NBA entre los Knicks y los Spurs y obligó a las autoridades a reforzar considerablemente la seguridad.

Mientras se entonaba el himno nacional antes del inicio del partido, la imagen del presidente estadounidense, de pie y saludando militarmente, apareció en la pantalla gigante, provocando una reacción inmediata de numerosos espectadores.

La asistencia de Trump a este partido llevó a que se estableciera un amplio perímetro en los alrededores del Madison Square Garden, en Manhattan, cerca de la estación Penn Station, donde seis personas fueron heridas en un ataque con cuchillo la noche del domingo, cometido aparentemente por un individuo "desequilibrado".

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Las autoridades pidieron a los poseedores de entradas para esta noche que llegaran al menos dos horas antes del inicio del partido, previsto para las 20H30 locales (00H30 GMT del martes), a fin de someterse a controles de seguridad comparables a los de los aeropuertos.

No se permitían bolsas en el interior del Madison.

Debido a la asistencia de Trump, no se instaló ninguna fan zone en los alrededores del estadio, a diferencia de los dos primeros partidos de las Finales, jugados en San Antonio (Texas) y marcados por importantes concentraciones festivas.

Sin embargo, en el Bryant Park, en Manhattan, donde se congregaron aficionados para seguir el partido, también se escucharon intensos abucheos cuando en la pantalla apareció Trump.

Trump isn’t just getting booed inside of MSG, he’s getting booed all across NYC



Video: AP pic.twitter.com/9mOBEAZ71J — Acyn (@Acyn) June 9, 2026

Al interior del estadio, en un intento por acallar los abucheos, también se escucharon gritos de "¡USA, USA, USA!", que fueron alentados por el presidente Trump.

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