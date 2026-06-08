Irán anunció el lunes el "cese" de su operación militar contra Israel, después de que ambos países se atacaran directamente por primera vez desde el inicio de un frágil alto el fuego, mientras que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que suspendería también ataques, por ahora.

El presidente estadounidense, Donald Trump, había reclamado previamente a Irán, pero también a su aliado Israel, que detuvieran "de inmediato" los ataques, los primeros desde el 8 de abril, cuando entró en vigor la tregua en la guerra en Medio Oriente.

Después de semanas de negociaciones para intentar poner fin al conflicto, la región se incendió nuevamente a raíz de un bombardeo israelí sobre los suburbios de Beirut el domingo, al que Irán respondió con una salva de misiles.

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El ejército israelí lanzó ataques contra varias ciudades iraníes, entre ellas Teherán, y apuntó contra sistemas de defensa y un complejo petroquímico.

"Israel e Irán deben dejar de disparar de inmediato", escribió Trump en su red Truth Social.

En un mensaje poco después, dijo que ambas partes buscan "alcanzar un ALTO EL FUEGO inmediato" y que las negociaciones avanzan "salvo que la ignorancia o la estupidez se interpongan en el camino".

El mando de las fuerzas armadas iraníes afirmó haber "infligido una respuesta contundente" a Israel y anunció "el cese de la operación".

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Sin embargo, advirtió que, "si continúan los actos de agresión y hostilidad, incluido en el sur de Líbano, se adoptarán medidas mucho más severas y contundentes que las anteriores".

Casi una hora más tarde, dos funcionarios militares israelíes con conocimiento de la situación y que pidieron el anonimato dijeron al diario estadounidense The New York Times que Netanyahu habría ordenado al Ejército israelí detener los preparativos para un nuevo ataque contra Irán.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, confirmó después la suspensión "por ahora" de los ataques contra Irán, aunque aseguró que la lucha contra Teherán y Hezbolá "no ha terminado".

"Después de que Irán atacó Israel" en apoyo a Hezbolá tras los ataques de represalia de Israel contra el grupo en Beirut, "ordené a las Fuerzas de Defensa de Israel que atacaran objetivos militares y económicos en todo Irán", dijo Netanyahu en una declaración en video.

"En este momento, los combates en este frente se han detenido, porque después de que se atacara al régimen terrorista de Teherán, este dejó de atacarnos", indicó el premier israelí, quien adviertió que "si ese régimen terrorista comete el error de atacarnos de nuevo, responderemos con fuerza".

Trump intentó el domingo sin éxito aplacar la intención del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de contraatacar a Irán, para evitar que entorpeciera las negociaciones de Washington con Teherán para acabar con la guerra.

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