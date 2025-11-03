La bisutería se ha convertido en una opción popular gracias a su bajo costo, variedad de diseños y facilidad para combinar con cualquier atuendo.

Sin embargo, con el uso continuo, los materiales con los que se fabrica —como acero, aluminio, latón o plástico— tienden a ennegrecerse o deteriorarse.

Si tus collares, anillos o pulseras ya no lucen como antes, no los des por perdidos. Con unos cuantos ingredientes que tienes en casa, puedes limpiarlos fácilmente y prolongar su vida útil.

Foto: Pixabay

¿Qué materiales necesito para limpiar la bisutería en casa?

De acuerdo con el sitio especializado en tips de limpieza Tu hogar, antes de aplicar cualquier truco, prepara los siguientes materiales básicos:

Bicarbonato de sodio

Pasta de dientes

Jabón para platos

Vaselina

Un cepillo de cerdas suaves

Un trapo limpio.

De manera opcional, puedes usar un limpiador de metales. Lo ideal es colocar primero las piezas en un recipiente con agua tibia durante unos 10 minutos para ablandar la suciedad.

¿Cuáles son los métodos más efectivos para recuperar el brillo?

Con bicarbonato y pasta dental

Mezcla una cucharada de bicarbonato con media de pasta de dientes y media taza de agua tibia. Usa un cepillo suave para frotar las piezas con esta mezcla. Luego, seca con una gamuza limpia. Para prevenir la oxidación, aplica una fina capa de vaselina y deja secar antes de guardar tus accesorios.

Con pasta dental o refresco de cola

Si buscas una opción rápida, frota la bisutería con un cepillo y pasta dental o sumérgela en refresco de cola por unos minutos. Ambas soluciones eliminan la suciedad y devuelven el brillo. Para evitar que los anillos manchen tus dedos, aplica una capa de esmalte transparente o barniz incoloro.

Con aspirinas efervescentes

Coloca las piezas metálicas en un vaso con agua y disuelve dos aspirinas efervescentes. Déjalas actuar de 5 a 10 minutos. Luego sécalas con un paño limpio y verás cómo recuperan su brillo. Este truco no se recomienda para piezas con madera, perlas o plástico.

Foto: Pixabay

Con desmaquillante para ojos

Si tus accesorios no están oxidados, pero se ven opacos, aplica un poco de desmaquillante de ojos en un algodón y frótalo suavemente sobre la superficie. Recuperarán su brillo al instante.

Consejos para evitar que la bisutería se oxide

Para conservar tus piezas en buen estado, evita el contacto con perfumes, cremas o agua. Guárdalas por separado en un organizador o panel de joyas, y nunca las mezcles con plata u oro. Un truco adicional consiste en aplicar una capa de laca transparente para protegerlas de la humedad y prolongar su durabilidad.

