Miss Universo 2025: la vez que Fátima Bosch elogió a Sheinbaum: "ella marca un hito en la historia de México"

La noche del 20 de noviembre, Fátima Bosch se coronó como la nueva Miss Universo 2025, convirtiéndose en la cuarta mexicana en ganar el certamen de belleza.

Durante la decisión final, la modelo tabasqueña compartió escenario con la Miss Universo de Tailandia, Praveenar Singh, donde los jueces se inclinaron por la participante mexicana.

La vez que Fátima Bosch elogió a Claudia Sheinbaum

En enero de este año, Fátima Bosch dio de qué hablar en redes sociales, luego de elogiar a la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien describió como “una mujer que marca un hito en la historia de México”.

Durante una entrevista en el podcast “Hablando Claro” con Linney Meza, la modelo enfatizó que “las mujeres son las que están llevando el país”.

“Yo creo que eso le hacía falta a México […] Y han demostrado, ellas, con su preparación, constancia y profesionalismo que la mujer puede ser lo que quiera hacer y que no hay que tener miedo, hay que seguir luchando y ellas que todos los días se levantan para que las niñas tengan mejores oportunidades en un futuro”, expresó.

Aunado a ello, agradeció a la Mandataria, pues “ahora las niñas pueden soñar también con ser presidentas de una nación”.

“Es un momento que me enchina la piel y es emocionante para México lo que estamos viviendo”, sentenció la modelo tabasqueña.

