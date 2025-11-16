Así puedes hacer un aromatizador casero para el baño con tan solo dos ingredientes

El baño es, con frecuencia, el espacio del hogar que más rápidamente pierde su frescura. Al ser un cuarto pequeño y con ventilación limitada, los malos olores pueden acumularse con facilidad.

Las causas incluyen problemas de ventilación, suciedad en los desagües, fallos en el sellado de tuberías, falta de agua en el sifón del inodoro, humedad y presencia de moho.

Mantener un aroma agradable puede parecer difícil, pero existe un truco natural, económico y fácil de preparar para aromatizar el baño con solo dos ingredientes.

Este aromatizante ayudará a que tu baño siempre huela limpio y fresco. Foto: Canva

Ingredientes necesarios

Media taza de arroz.

Un aceite esencial de preferencia (lavanda, limón, rosas, coco o vainilla).

Preparación del perfume casero:

Busque un frasco de vidrio, como uno de conservas o mermelada reutilizado.

Llene el recipiente hasta la mitad con arroz, que actuará como base para retener y liberar lentamente la fragancia.

lentamente la fragancia. Agregue entre 10 y 20 gotas del aceite esencial elegido . La cantidad definirá la intensidad y duración del aroma.

. La cantidad definirá la intensidad y duración del aroma. Cierre el frasco y agítelo suavemente para distribuir el aceite sobre los granos de arroz.

Cuando el perfume pierda intensidad, añada unas gotas más de aceite esencial. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

Modo de uso

Deje el frasco abierto en el baño para que libere el aroma.

Si desea un olor más suave, manténgalo semiabierto o cúbralo con un trozo de tela.

Mezcle el contenido ocasionalmente para reactivar la fragancia.

Cuando el perfume pierda intensidad, añada unas gotas más de aceite esencial.

Se pueden preparar varios recipientes y ubicarlos en otros ambientes, como la sala, la cocina o las habitaciones.

El vidrio es un material neutro que no altera los aceites esenciales.

Los envases plásticos pueden afectar la composición del aceite y reducir la calidad del aroma con el tiempo.

Puedes preparar otros recipientes con diferentes aromas para colocar en diversos espacios de tu casa, como la sala o una recámara. Foto: Creada con IA (ChatGPT)

