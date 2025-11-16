¿Qué vegetales puede comer tu perro? Conoce la lista aquí

Cada vez los dueños de perros buscan opciones más saludables para complementar la dieta de sus mascotas, y entre ellas destacan ciertos vegetales que pueden aportar nutrientes valiosos a tu amigo peludo.

Aunque los perros no son estrictamente herbívoros, algunos vegetales resultan beneficiosos como premios, acompañamiento o refuerzo nutricional, siempre y cuando se administren de forma adecuada.

Sin embargo, no todos los vegetales son seguros para los caninos, y ofrecer el alimento equivocado podría causar molestias y en algunos casos intoxicaciones. Por eso, antes de compartir alimentos de la mesa con tu lomito, es fundamental conocer cuáles son las opciones recomendadas por veterinarios y cuáles debes evitar por completo.

Lee también ¿Tu perro te da su pata sin que se lo pidas? Esto significa, según experto

Antes de compartir alimentos de la mesa con tu lomito, asegúrate de que sean seguros para ellos. Fuente: Freepik.

¿Qué vegetales puede comer tu perro?

De acuerdo con el blog de Cuidado y Bienestar para perros de Purina, estos son los vegetales que tu lomito puede comer de manera segura y los beneficios que tienen para su salud:

Zanahorias

Son una excelente fuente de vitamina A, aportan beneficios a la salud ocular y la piel de tu perro. Además, cuenta con propiedades antioxidantes.

Además, su textura crujiente contribuye a mantener los dientes limpios y su sabor les gusta mucho.

Apio

Es un antioxidante natural, contiene fibra, potasio, vitaminas B, C y K. También contribuye a la limpieza dental de tu perro, pues ayuda a mejorar su aliento. Sin embargo, debe ser consumido con moderación, en pequeñas dosis, en trocitos y bien lavado.

Lee también Mariana Enríquez critica a Del Toro por Frankenstein: "está enamorado de su propia idea de los monstruos"

¡El apio tiene muchos beneficios para tu salud y la de tu perro! Foto: Unsplash.

Brócoli

Es una verdura rica en antioxidantes y fibra. Aporta vitaminas A, C, E y K, lo que la convierte en una gran opción para los huesos, la visión, y los dientes de un perro.

Al igual que el apio, debe ofrecerse en cantidades moderadas, ya que por su contenido de fibra y sulforafano, su consumo en exceso puede causar malestares estomacales en tu perro.

Espinacas

Estas hojas verdes son muy saludables tanto para los humanos como para los perros. Aportan fibra, vitaminas A, B, C, E y F, lo que puede influir positivamente en la visión, defensas y energía de tu perro.

Por sus dimensiones, es recomendable dar este vegetal crudo (para que conserve sus beneficios), lavado cuidadosamente y muy bien picado.

Calabaza

La calabaza es baja en calorías y rica en fibra, siendo beneficiosa para la salud digestiva. Además, puede ser útil en casos de estreñimiento o diarrea en perritos, ya que actúa como un regulador intestinal.

Aunque es benéfica para tu perro, debes dársela con precaución, teniendo cuidado de brindar trozos pequeños, sin cáscara y SIN SEMILLAS.

Lee también Marca de ropa lanza chamarra con temática "El Chapo" y genera polémica

Foto: Pixabay

¿Qué verduras son DAÑINAS para tu perro?

Así como hay frutas y verduras que aportan muchos nutrientes a tu perrito, hay algunas que debes evitar a toda costa, ya que pueden representar un seria amenaza en su salud y bienestar:

Cebolla

Ajo

Aguacate (aunque es una fruta, contiene persina en sus hojas y cáscara, sustancia tóxica para perros)

Jitomate tomatillo (principalmente las hojas y tallos de estas verduras)

Papas (principalmente si cuenta con tonos verdes o sabor u olor amargo)

RECUERDA: Antes de ofrecer cualquier alimento nuevo a tu perro, es recomendable consultar con su veterinario.

También te interesará:

Asaid Castro, el hombre que mostró en una foto el enojo en Uruapan

Carlos Manzo: las frases con las que desafió al narco y que marcaron su lucha contra el crimen

¿Cómo eliminar las manchas de sarro de la taza de baño? Conoce la técnica

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu