¿Tu perro te da su pata sin que se lo pidas? Esto significa, según experto

¿De qué trata "Snowman", la nueva canción de SIA y Belinda?

Lluvia de meteoros Leónidas: esta es la hora exacta del espectáculo nocturno en México

¿Cómo es la Universidad de Guanajuato, institución donde fue corrido Noroña?

¿Cómo limpiar el tambor de una lavadora con productos caseros?

Si tu llega y te ofrece su pata de manera espontánea, podría significar más que un ‘saludo’ o una pedida de premio, puede ir desde una muestra de confianza, contacto o incluso una forma de regular emociones, todo depende de cómo y cuándo ocurra.

Especialistas en el tema señalan que este lindo gesto cambia de significado según el vínculo con la persona y la situación en la que aparece. Entender el pequeño cariño podría mejorar la convivencia y evitar malentendidos.

Esto significa de acuerdo con los expertos del tema

De acuerdo con Alan Peiró, adiestrador, advierte que no siempre es un saludo, en perros con lazo fuerte con sus tutores, podría significar un deseo genuino de cercanía.

Todo depende de un contexto, si el perro está calmado, con movimientos suaves y mirada tranquila, este puede expresar seguridad y ganas de conectar, mientras que si lo hace con tensión o de forma insistente, podría estar pidiendo atención, contención o alivio.

Si tu perro presenta cuerpo suelto y ojos blancos es señal de calma; evitar la mirada o girar la cabeza puede ser señal de querer espacio y repetir el gesto una o más veces sabe que es una forma de conseguir atención.

Existen otro tipo de señales que se pueden malinterpretar, por ejemplo, el bostezo lejos de ser solo sueño o relajación, muchas veces funciona como señal de calma.

¿Tu perro te da su pata, sin que se lo pidas?, esto significa de acuerdo con los expertos del tema Foto: Pixabay
¿Cómo reaccionar?

Entender bien estas señales hace que la relación con el perro sea más sólida y nos permite atender mejor lo que siente. El perro siempre se expresa con su cuerpo; nosotros tenemos que poner atención”, explica el especialista, resaltando que el lenguaje corporal es la base de una buena comunicación entre humanos y perros.

¿Entonces qué hacer? Si el perro da la pata en un momento tranquilo, está bien devolver el gesto con caricias o un toque breve. Si lo hace tenso o muy insistente, conviene bajar el nivel de estímulo, guiarlo hacia algo simple (como “siéntate” o “ve a tu lugar”) y recompensar cuando se calme, para reforzar lo que queremos que repita.

Con el tiempo, aprender a leer y respetar estas señales desde que es cachorro, notar cuándo busca contacto y cuándo necesita espacio convierte un gesto común en una oportunidad para cuidarlo mejor.

¿Tu perro te da su pata, sin que se lo pidas?, esto significa de acuerdo con los expertos del tema (Foto: especial)
