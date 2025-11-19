Black Friday México 2025: conoce fechas, horarios y tiendas participantes

Tras el gran éxito de El Buen Fin entre los consumidores mexicanos, se aproxima otra importante fecha para adelantar las compras de fin de año, se trata del Black Friday.

El también llamado "Viernes Negro" es una jornada estratégica para el comercio global, pues se ha convertido en todo un fenómeno económico que deja miles de ganancias cada año.

A pesar de que este evento anual nació en Estados Unidos, en México muchas marcas se suman con descuentos especiales, por ello te diremos cuándo será y las marcas que participan.

Conoce las ofertas de este Black Friday 2021 en México

¿Cuándo es el Black Friday en México?

Durante este breve periodo los consumidores adquieren productos y servicios a un costo más bajo y con más facilidades de pago.

Su fecha marca el inicio oficial de la temporada de compras navideñas en Estados Unidos, por lo que se encuentra relacionado con una festividad de la cultura estadounidense, el Día de Acción de Gracias, que se celebra el cuarto jueves de noviembre.

Al ser un evento global, la fecha se estandariza y, aunque no se celebra el Día de Acción de Gracias en el resto del mundo, el Black Friday este 2025 se llevará a cabo el viernes 28 de noviembre.

Gracias a la gran visibilidad que tiene este día, muchas marcas aprovechan para unirse a los descuentos, incluso en México donde los compradores además de capturar las ofertas de marcas extranjeras con envío internacional, gozarán de las promociones en tiendas físicas.

Black Friday: cuándo es y cómo encontrar buenas ofertas

¿Qué marcas tendrán descuentos de Black Friday?

Algunas de las tiendas que tendrán descuentos en tiendas físicas y plataformas digitales durante el Black Friday son las siguientes:

Mercado Libre

Amazon

Liverpool

Grupo Walmart

Coppel

Adidas

Shein

Temu

Ali Express

Grupo Inditex

