Licencia Permanente CDMX: ¿qué pasa si pagué el trámite y no hay citas?

Tras el más reciente anuncio de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, sobre la extensión del plazo para tramitar la Licencia de Conducir Permanente, muchos conductores continúan con dudas sobre el proceso.

La gran demanda de los capitalinos durante la fase final del programa que anteriormente concluiría el 31 de diciembre, saturó la plataforma de la Secretaría de Movilidad (Semovi) para programar las citas, provocando largas filas en los centros de atención.

A pesar de la ampliación para tramitar la licencia hasta el 2026, muchos conductores que se encontraban en el proceso y cuentan con la línea de captura de pago, se quedaron sin cita y no saben qué pasará con su trámite. Así que a continuación te explicamos qué procede en este caso.

Licencia permanente de CDMX.

¿Qué pasa si pagué mi Licencia Permanente y no alcancé cita?

Para quienes ya realizaron el pago de su licencia permanente tipo “A”, pero debido a la afluencia de gente en los módulos de atención no han podido agendar una cita, también podrán continuar con la siguiente fase del trámite durante el 2026.

De acuerdo con la Semovi, la cita es únicamente para obtener de forma física la licencia, así que si ya realizaste tu pago, tienes la oportunidad de sacar cita durante el 2026, ya que las líneas de captura que ya fueron pagadas continúan siendo válidas durante el siguiente año.

Licencia permanente CDMX.

¿Cómo sacar la Licencia Permanente?

Recuerda que antes de realizar el pago y acudir a la cita, deberás aprobar el examen en línea. A continuación te dejamos una guía paso a paso:

Ingresa a https://licenciapermanente.cdmx.gob.mx/

Inicia sesión con tu Llave CDMX (si no tienes una, regístrate con tu CURP, teléfono, domicilio y correo).

Selecciona Nuevo trámite.

Haz clic en Nunca he tramitado una Licencia tipo A.

Descarga la Guía Básica de Seguridad Vial de la CDMX para estudiar antes del examen.

Inicia el examen en línea (tendrás 25 minutos para responder 20 preguntas).

El sistema mostrará tu calificación automáticamente. Apruebas con al menos 16 respuestas correctas.

Realiza el pago correspondiente de $1,500 pesos.

Por último, agenda una cita en citas.cdmx.gob.mx para recogerla.

