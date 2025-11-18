Licencia Permanente en CDMX: ¿cuáles son los módulos con menos afluencia de gente?

Tras los reportes de largas filas en los módulos de atención para tramitar la Licencia Permanente en CDMX, este martes 18 de noviembre la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, confirmó una extensión del plazo para que más capitalinos puedan acceder al trámite durante el 2026.

Ante el alto interés de los ciudadanos por la licencia permanente tipo “A”, en la última fase del programa que anteriormente concluiría el 31 de diciembre, rápidamente se saturó el número de citas que se pueden programar a través de la plataforma digital de la Secretaría de Movilidad (Semovi).

Con esta novedad, el tema continúa en tendencia y los conductores siguen compartiendo diversos tips para agilizar el trámite y obtener su licencia en menor tiempo, así que a continuación te diremos cuáles son los módulos con menos afluencia durante los últimos días.

Capitalinos acuden al módulo de la Semovi en la avenida Álvaro Obregón para tramitar su licencia de conducir permanente. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

¿Cuáles son los módulos con menos afluencia para tramitar la Licencia Permanente?

Por medio de redes sociales, diversos usuarios han reportado sus experiencias favorables al acudir sin cita para realizar su trámite y han compartido en la web las ubicaciones y horarios en donde hay menor cantidad de gente.

Módulo de Calzada de la Ronda 88, en el ex Hipódromo de Peralvillo: Este lugar ha sido resaltado por los usuarios que aseguran haber realizado su trámite en 30 minutos.

Módulo de Av. Insurgentes Sur 263 en la Colonia Roma Sur: Aquí muchos usuarios han destacado haber realizado el trámite hasta en 15 minutos, legando antes de las 7:00 de la mañana.

Módulo de la Secretaría de Movilidad Av. Álvaro Obregón 269 Colonia Roma Norte: Este lugar tiene buenas recomendaciones en la red por su ágil proceso y la buena atención.

Módulo Móvil 18 Calzada de Tláhuac 5662, San Lorenzo (dentro de Walmart Tláhuac).

Licencia permanente de CDMX. Foto: Fernanda OH / EL UNIVERSAL

Consejos para agilizar el trámite de la Licencia Permanente

Así como los lugares recomendados por los internautas para tener un menor tiempo de espera, han compartido en la red algunos tips para agilizar el proceso.

Llevar la documentación lista para entregar: Identificación oficial vigente (INE física y copia), comprobante de domicilio menor a 3 meses, CURP, examen aprobado impreso y línea de factura pagada.

Llegar temprano: Como dato general, entre las recomendaciones de otros conductores siempre se destaca que aquellos que no tengan cita, lleguen antes de las 8:00 de la mañana.

Si deseas sacar una cita, algunos usuarios han remendado revisar periódicamente los espacios en los módulos ubicados en las alcaldías Cuajimalpa, Xochimilco y Tláhuac.

