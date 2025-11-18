¿Quién era Maurice Harrison, la influencer asesinada a los 21 años tras tiroteo en Florida?

El pasado 14 de noviembre se reportó el fallecimiento de la influencer Maurice Harrison, la estrella de TikTok conocida como “Girlalala”, al interior de un vehículo en Lauderdale Lakes, Florida.

De acuerdo con los primeros reportes, las autoridades atendieron la emergencia en el condado de Broward a las 7:00 p.m., donde hallaron a la persona que fue identificada como Harrison en el asiento del pasajero con heridas de bala, presuntamente al ser atacada por su pareja. A pesar de que fue atendida de inmediato, perdió la vida horas más tarde.

Ella era Maurice Harrison, la influencer que fue atacada al interior de un auto. Foto: Instagram

¿Quién era la influencer Maurice Harrison?

La joven de 21 años era conocida en redes sociales como “Influencer de Pelucas” por presumir sus exóticas cabelleras y su amplia experiencia en el mundo del estilismo, detalle que la hizo formar una comunidad con más de 235 mil seguidores en TikTok.

Tras la lamentable noticia, sus seguidores han recolectado donaciones a través de la plataforma GoFoundMe para ayudar a su familia a solventar los gastos funerarios.

Más allá del revuelo generado por la muerte de la creadora de contenido, el caso dio un giro inesperado, ya que de acuerdo con People en Español, autoridades locales informaron que el principal sospechoso es la pareja de la influencer, Shanoyd Whyte Jr. de 25 años, con quien la tiktoker compartía videos en formato de vlog con detalles de su relación.

