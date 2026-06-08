Los Pumas de la UNAM hicieron oficial la salida de Efraín Juárez del banquillo auriazul, por lo que se quedan sin técnico de cara al arranque del Apertura 2026 de la Liga MX.

Por medio de un comunicado en redes sociales, el equipo universitario despidió al entrenador que los llevó a la final del Clausura 2026 frente a Cruz Azul.

"El Club Universidad Nacional informa que Efraín Juárez, después de hablar con la directiva sobre su salida, ha concluido su etapa como director técnico de nuestro primer equipo. Le deseamos éxito en sus futuros proyectos personales y profesionales", se lee en el documento.

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Los mayores “logros” que consiguió Efra en su corta etapa fueron el subcampeonato del Clausura 2026 y el devolverle la identidad a una institución que la había perdido hace tiempo.

La era del polémico estratega en el club de sus amores no terminó como se esperaba y se marcha por la puerta de atrás, sin todavía dar alguna explicación.

Cabe resaltar que todo apunta a que continuará su carrera en el futbol del viejo continente, luego de su fugaz paso por la Liga MX.

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Por otro lado, el equipo universitario aseguró que continuará “trabajando con la misma determinación para alcanzar los objetivos deportivos que demanda” su historia y afición.

Presidente de Pumas admite fracaso tras perder vs Cruz Azul / Foto: Imago7

De acuerdo con el comunicado, en los próximo días se dará a conocer quién será el sucesor de Efraín Juárez en el banquillo de auriazul, de cara al Apertura 2026.

Guillermo Vázquez es el principal candidato de la directiva para tomar el puesto de Efraín Juárez, sobre todo, porque ya sabe lo que es trabajar con el vicepresidente deportivo auriazul, Antonio Sancho.

Sin embargo, en la mesa de la dirigencia universitaria también están los nombres de Robert Dante Siboldi y Estaban Solari, quienes también son analizados como sucesores de Efra.