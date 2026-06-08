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A un día de la inauguración de la estación San Antonio Abad de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, se registraron goteras y acumulación de agua en distintas áreas del andén, tras las lluvias que se registraron la tarde de este lunes.
En las escaleras de acceso al andén se observaron charcos que volvieron resbaloso el piso para los usuarios que transitaban por la zona.
Además, se observaron goteras de agua en el techo, los usuarios tuvieron que cubrirse la cabeza para evitar mojarse al pasar por debajo de las goteras.
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Tras más de dos meses de estar cerrada la estación por remodelación el Metro informó el día de ayer que reabrió al servicio de la estación San Antonio Abad de la Línea 2.
Sobre el andén también se hicieron presentes encharcamientos y acumulaciones de agua.
Sobse abrirá más bajadas pluviales para evitar filtraciones y goteras
Luego de que este domingo se difundieron imágenes de goteras y filtraciones de agua en la recién reabierta estación San Antonio Abad de la Línea 2 del Metro, el secretario de Obras y Servicios (Sobse), Raúl Basulto Luviano, adelantó que se ampliará la cantidad de bajadas pluviales, para desalojar el agua de forma adecuada.
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Adelantó que estos trabajos se realizarán esta madrugada, al cierre del servicio del Metro, y afirmó que si fuera necesario se duplicará la cantidad de bajadas pluviales en el punto.
“Lo que vamos a hacer a partir del día de hoy en coordinación con el Metro, una vez que pueda concluir el funcionamiento, es decir, de las 12 de la noche hasta las 4 y media, 5 de la mañana, es ampliar el número de bajadas pluviales de agua que capta esta techumbre", dijo.
Además, explicó que se colocarán canalones complementarios en este punto para garantizar que no haya goteras como las que se vieron este domingo.
dmrr
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