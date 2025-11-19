Cometa 3I/ATLAS: así son las nuevas imágenes que reveló la NASA del objeto interestelar

Todos los ojos están puestos en el Cometa 3I/ATLAS, ya que desde su descubrimiento el pasado mes de julio, su presencia en el espacio ha representado todo un reto para la comunidad científica debido a su proximidad con la tierra y otros cuerpos celestes como el Sol.

Los constantes cambios en su trayectoria aumentaron el interés sobre el origen de este enigmático objeto que también es conocido por ser el tercer cuerpo interestelar identificado que no pertenece al sistema solar.

En ese sentido el Cometa 3I/ATLAS se ha convertido en uno de los cuerpos celestes más estudiados y por ello, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) compartió este miércoles nuevas imágenes del aspecto de este cometa.

Foto: Captura de pantalla National Geographic.

NASA revela nuevas fotos del Cometa 3I/ATLAS

Durante el evento que fue transmitido en vivo desde el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, en Greenbelt, Maryland, fueron reveladas las imágenes más actuales del Cometa 3I/ATLAS.

Aunque la NASA ha descartado que sea un peligro para el planeta, pues su trayectoria se encuentra a una distancia segura para la Tierra, este objeto interestelar mantiene atentos a los astrónomos, por ello la agencia reveló que se encuentra analizando cada una de las capturas publicadas.

Así luce actualmente el Cometa 3I/ATLAS. Foto: NASA

Las imágenes más cercanas del cometa fueron tomadas por la nave espacial de la NASA en Marte. A principios de otoño, 3I/ATLAS pasó cerca de Marte a una distancia de 30,5 millones de kilómetros, donde fue observado por tres naves espaciales de la NASA.

Cabe destacar que el Cometa 3I/ATLAS alcanzará su punto más cercano a la Tierra alrededor del viernes 19 de diciembre, a una distancia de 274 millones de kilómetros, casi el doble de la distancia entre la Tierra y el Sol.

Mientras el cometa interestelar 3I/ATLAS pasa velozmente por nuestro sistema solar, nuestras naves espaciales lo han estado observando. Un resumen de lo que hemos visto hasta ahora 👉 https://t.co/OlFMmaa1jG pic.twitter.com/9tHkCIL08b — NASA en español (@NASA_es) November 19, 2025

