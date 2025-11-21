Video: Así nace una reina; Fátima Bosch se corona como Miss Universo 2025

La edición de Miss Universo 2025 llegó a su final con la coronación de la mexicana Fátima Bosch como la ganadora del certamen frente a la tailandesa Veena Praveenar.

Después de una ceremonia llena de emociones donde varias participantes fueron eliminadas, llegó el momento más esperado de la noche cuando quedaron cinco finalistas, las representantes de Tailandia, México, Filipinas, Costa de Marfil y Venezuela.

Tras una serie de preguntas y gala de modelaje, llegó el momento de definir una ganadora para la edición de este 2025. En quinto lugar quedó Costa de Marfil, en cuarto lugar se quedó Filipinas y la tercera posición fue para Venezuela.

Solo quedaban dos finalistas, quienes eran Tailandia con Veena Praveenar como su representante y Fátima Bosch por parte de México. Tras unos momentos de silencio en que los jueces decidían a la ganadora del certamen, finalmente ambas, agarradas de las manos, escucharon a la ganadora de la corona de Miss Universo 2025, quien fue la mexicana.

Bosch fue coronada siendo la cuarta mexicana en ganar el certamen de belleza tras Lupita Jones en 1991, Ximena Navarrete en 2010 y Andrea Meza en 2020.

