La corona de la mujer más bella del mundo está a punto de cambiar de dueña, esta noche, el reinado de Victoria Kjær llegará a su fin esta noche, cuando se celebre la 74 edición de Miss Universo.

Desde Bangkok, 122 representantes de todo el mundo se medirán cara a cara, en pruebas en las que no solo destacará su belleza, también su inteligencia, carisma y habilidades.

En este 2025, Fátima Bosch, candidata de México, es una de las grandes favoritas del público; y es que, además de la elegancia con la que se ha mostrado a lo largo de la competencia, la tabasqueña se convirtió en símbolo de empoderamiento al no dejarse intimidar por Nawat Itsaragrisil, organizador del certamen en Tailandia.

Dónde y a qué hora ver la final en vivo

La ceremonia arranca en punto de las 19:00 horas (tiempo de México), para que no te confundas por la diferencia de horario con Tailandia.

Canal oficial de YouTube de Miss Universe: Disponible para todo México, sin costo y desde cualquier dispositivo.

a través del 3.1 de Imagen

Lo que debes saber:

El certamen comienza con la selección del Top 30, luego se elige al Top 12 y, posteriormente se anunciarán a las cinco finalistas, de dónde se elegirá a la nueva Miss Universo.

Entre las favoritas se encuentran las representantes de Colombia, Chile, Perú, Tailandia, Filipinas, Venezuela y México.

