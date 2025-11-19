El traje típico de Fátima Bosch en Miss Universo 2025 se convirtió en uno de los momentos más comentados gracias a su imponente presencia, su riqueza visual y el homenaje directo a la cultura mexicana.

La representante de México apareció con una creación artesanal que combinó plumas, bordados, flores, brillo y elementos prehispánicos que hicieron destacar su pasarela desde el primer segundo.

El diseño estuvo a cargo del mexicano Fernando Ortiz, quien ha trabajado anteriormente piezas inspiradas en raíces culturales y elementos simbólicos del país. Su propuesta para esta edición apuesta por el dramatismo, el movimiento y la fuerza escénica.

La pieza fue creada por el diseñador mexicano Fernando Ortiz. Foto: Instagram @missuniverse.mexico

Un traje típico inspirado en Xochiquetzal, la flor preciosa mexica

El diseño de Fátima Bosch está inspirado en Xochiquetzal, la flor preciosa de la mitología mexica, una figura asociada con la belleza, la fertilidad y la energía creativa. La pieza irradia esta fuerza mediante plumas en tonos rojos, verdes y turquesa, que evocan la vitalidad de la diosa y la riqueza de la tierra.

El traje típico incorpora también colibríes —símbolo del espíritu de los guerreros mexicas y mensajeros entre el mundo terrenal y el divino— que rodean la estructura principal.

Los detalles dorados y la majestuosidad del penacho recuerdan el arte ceremonial prehispánico, mientras que la capa incluye una representación de la constelación de las Pléyades, fundamental en la cosmovisión del antiguo imperio.

El traje típico que Fátima Bosch lució en Miss Universo destacó por su diseño inspirado en la riqueza mexicana. Foto: Instagram @missuniverse.mexico

El vestido dorado que lució Fátima Bosch en la preliminar

Para la ronda preliminar, Fátima Bosch deslumbró con un vestido dorado que, como explicaron los diseñadores Trino Rozco y Manuel de la Mora en Instagram, rinde homenaje al “oro verdadero de México”: el maíz.

La pieza está elaborada con un amarillo profundo que se enciende gracias a miles de cristales bordados a mano, creando un efecto de luz en movimiento a cada paso.

Las mangas, compuestas por cadenas y aplicaciones brillantes, evocan hilos de sol y hacen referencia a las puestas de sol mexicanas donde el cielo se tiñe de amarillo intenso.

La representante de México llevó un vestido dorado completamente bordado con cristales. Foto: Instagram @missuniverse.mexico

Más que un diseño, el look se construye como un tributo a la historia, la identidad y la fuerza de la mujer mexicana: una imagen luminosa que, al pisar el escenario de Mis Universo, lleva consigo el resplandor de tono de un país.

