Belinda continúa su año más luminoso con una sesión de impacto GQ México y Latinoamérica, donde revela una nueva faceta: segura, elegante y dueña absoluta de su narrativa. La cantante y actriz protagoniza una portada de la edición especial Men of the Year, fotografiada por Alex Córdova, con una estética clásica y minimalista que resalta su presencia magnética.

El look de Belinda en la portada de GQ

En la portada de la revista GQ, Belinda aparece recostada entre columnas de mármol con un estilismo que fusiona sensualidad y elegancia minimalista. El protagonista es un abrigo rojo oversized, perteneciente a su propio guardarropa, cuya estructura amplia genera movimiento y presencia en el encuadre.

Debajo lleva un bodysuit negro de BOSS con escote corazón que contrasta de forma sutil y limpia con la potencia del abrigo. El look se completa con unas botas negras largas, casi a la rodilla, que estilizan la figura y aportan un acabado sexy pero sofisticado, muy en sintonía con la estética moderna de la sesión. La mezcla de texturas —lana, lycra y piel— produce un efecto visual equilibrado y elegante.

Un look elegante y poderoso que marca su nueva etapa visual. Foto: Instagram: @gqmexico (Alex Cordova)

La joyería mínima de BOSS (anillos delgados y detalles metálicos) deja respirar el estilismo, mientras el beauty apuesta por piel luminosa, labios rosados y sus pecas naturales visibles. Es un look poderoso, pulido y diseñado para una portada de revista de impacto.

La cantante luce el mismo abrigo rojo en una toma más íntima y contemplativa. Foto: Instagram: @gqmexico (Alex Cordova)

Otros looks: tailoring, monocromía y el toque borgoña

En el resto de la sesión editorial, GQ mantiene una narrativa estilística coherente: Belinda en versiones sofisticadas de sí misma, con siluetas limpias y guiños discretos a la sastrería contemporánea.

Uno de los looks más destacados es un conjunto beige satinado de blazer y pantalón, llevado sin top y estilizado únicamente con collares finos dorados. La vibra es nocturna, pulida y con un toque de sensualidad controlada.

En un traje beige satinado, llevado sin top y acompañado de joyería dorada en layering, Belinda proyecta delicadeza. Foto: Instagram: @gqmexico (Alex Cordova)

En otra de las fotografías clave, Belinda aparece nuevamente con el bodysuit negro y las botas altas, esta vez acompañado de un blazer negro estructurado y una corbata borgoña, un acento inesperado que aporta frescura y un guiño andrógino. Este look equilibra fuerza y elegancia con una estética casi cinematográfica.

La corbata se convierte en un accesorio clave de la sesión. Foto: Instagram: @gqmexico (Alex Cordova)

Aunque los estilismos varían, todos comparten una misma dirección: Belinda como protagonista absoluta, con prendas que resaltan su presencia, su belleza natural y una etapa marcada por autenticidad y poder personal.

