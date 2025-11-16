El color del cabello no solo transforma tu apariencia, también influye en cómo se percibe la luz sobre tu rostro. Por eso, es fundamental elegir el tono de tinte que más resalte tus facciones.

Y el primero paso es comprender la relación entre la piel, su subtono y los colores que armonizan con ella. De esta manera, te evitarás contrastes poco favorecedores y mantendrás el equilibrio en tu look.

Un tinte incorrecto puede apagar la luz natural del rostro. Foto: Freepik

¿Por qué es importante elegir el tinte según tu tono de piel?

Antes de decidir qué color aplicar en tu cabello, es clave identificar tanto el tono como el subtono de la piel. Según el blog de L’Oréal Paris, el primero se refiere a la claridad u oscuridad de la dermis, mientras que el segundo es su matiz, es decir, cálido, frío o neutro.

El conjunto de estos elementos influye en cómo los pigmentos del tinte reflejan la luz, una vez que se asienta en el pelo, y la manera en la que armonizan entre sí mismos.

Los expertos de Wella Professionals advierten que cuando el tono y el subtono no se toman en cuenta, el resultado del tinte puede parecer artificial o poco natural.

Por ejemplo, un rubio cenizo en una piel con subtono cálido genera un efecto opaco, mientras que un cobrizo en piel fría puede crear un contraste muy marcado.

Observa el color de tus venas para identificar si tu piel es cálida, fría o neutra. Foto: Freepik

¿Cómo identificar el subtono de la piel?

Hay diversas pruebas que te ayudan a identificar el subtono de la piel. La primera consiste en observar el color de las venas en las muñecas de las manos; si lucen verdosas, el subtono es cálido; si son azuladas o de color violeta, entonces es frío.

Si te resulta complicado distinguirlas, probablemente tu subtono es neutro.

Otra prueba sencilla es checar si te favorece la joyería dorada o plateada. Cuando el oro resalta mejor tu piel, tu subtono es cálido; pero si la plata te beneficia más, no hay duda de que tu subtono es frío.

Finalmente, el modo en que tu piel reacciona con el sol también es una guía: quienes se broncean fácilmente suelen tener subtono cálido. En cambio, las personas que, literalmente, se queman con el sol es porque tienen subtono frío.

¿Qué color de tinte va mejor con cada tipo de piel?

Una vez que conoces tu tono y subtono de piel, utiliza la siguiente guía para acertar en el color de tu tinte de cabello:

Las pieles cálidas combinan mejor con colores dorados, cobrizos o chocolate, pues aportan luminosidad y destacan los matices verdes o amarillos.

Las pieles frías son favorecidas con los tintes cenizos, platinados o castaños, debido a que neutralizan los matices azules y morados.

Las pieles neutras pueden alternar entre tonalidades cálidas o frías, siempre que no exista un contraste demasiado fuerte con el color natural del pelo.

Si aún con estos métodos te cuesta trabajo identificar tu tono y subtono de piel, siempre puedes acudir a un especialista en colorimetría para saber qué tinte le va mejor a tu melena.

