Kris Jenner celebró su cumpleaños número 70 con una espectacular fiesta. La celebración, organizada por sus hijas, se llevó a cabo en Los Ángeles y reunió a un selecto grupo de invitados, entre ellos Corey Gamble, Ellen DeGeneres, Jeff Bezos, Lauren Sánchez, Faye Resnick y, por supuesto, Kim, Khloé, Kourtney, Kendall y Kylie, quienes lucieron looks coordinados al estilo del agente 007.

Kris Jenner celebró su cumpleaños 70 con un espectacular vestido rojo lleno de brillo, fiel a su estilo elegante y glamuroso.

Un vestido rojo digno de una “Blond woman”

Para la ocasión, Kris Jenner deslumbró con un vestido rojo intenso con escote strapless, que destacó por su dramatismo y sofisticación. La prenda combina un tejido brillante con una estructura entallada y falda con olanes, que aportan movimiento y fuerza al look.

El color rojo —símbolo de poder, amor y celebración— fue el acento perfecto para una noche que marcó siete décadas de una de las mujeres más influyentes de la cultura pop. Kris completó su look con guantes largos negros y un brazalete Bulgari.

El vestido de Jenner es un diseño vintage de Givenchy Haute Couture diseñado por Alexander McQueen para la colección otoño-invierno 2002.

Con su característico corte de cabello y maquillaje impecable, Kris reafirmó su estatus de ícono de estilo.

Kris Jenner, Jeff Bezos y Lauren Sánchez. La cumpleañera lució un vestido rojo de Givenchy Haute Couture. Foto: Instagram @krisjenner.

Leer también: Dakota Johnson deslumbra en la nueva campaña de Valentino

Así celebró Kris Jenner

La fiesta, ambientada como una auténtica película de James Bond, incluyó autos clásicos, luces doradas, bartenders con esmoquin y una orquesta en vivo. Cada detalle reflejaba la esencia de Kris: sofisticación, humor y una impecable atención al detalle.

Sus hijas compartieron en redes sociales distintos momentos del festejo, mostrando el ambiente festivo y la decoración que transportaba a los asistentes al universo del famoso espía británico. En Instagram, Kim Kardashian publicó una emotiva felicitación: “Feliz cumpleaños a la mamá más hermosa del planeta. No hay nadie más especial en este mundo que tú”.

La fiesta tuvo temática inspirada en las películas de James Bond, con decoraciones, música y vestuarios al puro estilo del agente 007.

A sus 70 años, Kris Jenner no solo sigue siendo el centro del clan Kardashian-Jenner, sino también una figura clave en la industria del entretenimiento. Su fiesta no solo fue un homenaje a su vida personal, sino una declaración de que el estilo, la elegancia y la reinvención no tienen fecha de caducidad.

Leer también: Para qué sirve aplicar maicena con bicarbonato de sodio en la piel

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters