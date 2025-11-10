Más Información

celebró su cumpleaños número 70 con una espectacular fiesta. La celebración, organizada por sus hijas, se llevó a cabo en Los Ángeles y reunió a un selecto grupo de invitados, entre ellos Corey Gamble, Ellen DeGeneres, Jeff Bezos, Lauren Sánchez, Faye Resnick y, por supuesto, Kim, Khloé, Kourtney, Kendall y Kylie, quienes lucieron coordinados al estilo del agente 007.

Kris Jenner celebró su cumpleaños 70 con un espectacular vestido rojo lleno de brillo, fiel a su estilo elegante y glamuroso.
Kris Jenner celebró su cumpleaños 70 con un espectacular vestido rojo lleno de brillo, fiel a su estilo elegante y glamuroso.

Un vestido rojo digno de una “Blond woman”

Para la ocasión, Kris Jenner deslumbró con un intenso con escote strapless, que destacó por su dramatismo y sofisticación. La prenda combina un tejido brillante con una estructura entallada y falda con olanes, que aportan movimiento y fuerza al look.

El color rojo —símbolo de poder, amor y celebración— fue el acento perfecto para una noche que marcó siete décadas de una de las mujeres más influyentes de la cultura pop. Kris completó su look con guantes largos negros y un brazalete Bulgari.

El vestido de Jenner es un diseño vintage de Givenchy Haute Couture diseñado por Alexander McQueen para la colección otoño-invierno 2002.

Con su característico corte de cabello y maquillaje impecable, Kris reafirmó su estatus de ícono de estilo.

Kris Jenner, Jeff Bezos y Lauren Sánchez. La cumpleañera lució un vestido rojo de Givenchy Haute Couture. Foto: Instagram @krisjenner.
Kris Jenner, Jeff Bezos y Lauren Sánchez. La cumpleañera lució un vestido rojo de Givenchy Haute Couture. Foto: Instagram @krisjenner.

Así celebró Kris Jenner

La fiesta, ambientada como una auténtica película de James Bond, incluyó autos clásicos, luces doradas, bartenders con esmoquin y una orquesta en vivo. Cada detalle reflejaba la esencia de Kris: sofisticación, humor y una impecable atención al detalle.

Sus hijas compartieron en redes sociales distintos momentos del festejo, mostrando el ambiente festivo y la decoración que transportaba a los asistentes al universo del famoso espía británico. En Instagram, Kim Kardashian publicó una emotiva felicitación: “Feliz cumpleaños a la mamá más hermosa del planeta. No hay nadie más especial en este mundo que tú”.

La fiesta tuvo temática inspirada en las películas de James Bond, con decoraciones, música y vestuarios al puro estilo del agente 007.
La fiesta tuvo temática inspirada en las películas de James Bond, con decoraciones, música y vestuarios al puro estilo del agente 007.

A sus 70 años, Kris Jenner no solo sigue siendo el centro del clan Kardashian-Jenner, sino también una figura clave en la industria del entretenimiento. Su fiesta no solo fue un homenaje a su vida personal, sino una declaración de que el estilo, la elegancia y la reinvención no tienen fecha de caducidad.

