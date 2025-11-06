La nueva campaña de Valentino no es solo una oda a la elegancia, sino un viaje visual que captura la esencia de la noche. Nocturne, nombre que toma inspiración de las piezas musicales del romanticismo, presenta a Dakota Johnson como el rostro principal de la historia.

Fotografiada en espacios que parecen salidos de un sueño —habitaciones de hotel bañadas por luces tenues y cortinas traslúcidas—, la actriz encarna ese instante suspendido entre la vigilia y el descanso. Su presencia, delicada pero firme, es el hilo conductor de la narrativa que Alessandro Michele ha diseñado para presentar la colección Cruise 2026.

El universo visual de Nocturne

Bajo la dirección artística de Alessandro Michele, la campaña propone un diálogo entre el lujo clásico y la sensibilidad contemporánea. El resultado es una serie de imágenes cinematográficas, íntimas, casi poéticas.

Dakota aparece envuelta en vestidos etéreos, tejidos fluidos y siluetas que celebran la feminidad sin rigidez. La textura del terciopelo, las transparencias y los toques metálicos se entrelazan para construir una estética que evoca calma, misterio y deseo.

Una oda a la feminidad, la calma y la belleza silencioso de la noche. Foto: Marili Andre

Valentino y su elenco de rostros poderosos

Además de Johnson, la campaña reúne a un grupo de talentos que refuerzan el espíritu colaborativo de Valentino: Marisa Berenson, Tate McRae, Dev Hynes, Anne Imhof y Devon Teuscher. Cada uno aporta una presencia distinta, creando una constelación de personalidades que se encuentran en este universo nocturno.

El lente de Renell Medrano y la dirección de arte de Jonathan Kaye completan esta sinfonía visual, mientras que la atmósfera general respira sensualidad, introspección y elegancia.

Dakota Johnson, embajadora global

Desde que fue anunciada como embajadora global de la maison el pasado 20 de octubre, Dakota Johnson ha consolidado su lugar como ícono de estilo: sofisticada, natural y sin artificios. Con Nocturne, reafirma su papel no solo como imagen, sino como narradora de una historia donde la moda se siente cercana, cálida y real.

Nocturne se convierte en el manifiesto visual de una marca que entiende que la belleza también habita en lo cotidiano.

