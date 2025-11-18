¿Cuál es la temática de la Met Gala 2026?

El comienzo de esta semana llegó con la noticia sobre la temática de la Met Gala 2026, uno de los eventos de moda más esperados cada año. El Instituto del Traje (Costume Institute) del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (Met) reveló que la nueva exposición se titula “Costume Art” (Arte del vestuario).

Andrew Bolton, curador del Instituto del Traje, dijo en conferencia de prensa que la exhibición proclama el estatus de la moda como arte: “En las últimas décadas, la moda ha ido ganando cada vez más aceptación como un tema digno de la misma contemplación que las artes tradicionales, la pintura y la escultura”, según refleja EFE.

Además del vínculo entre arte y moda, abordará la relación entre la ropa y el cuerpo, exaltando la importancia del “cuerpo vestido” en la colección del museo, y combinará prendas del Instituto del Traje con pinturas, esculturas y otras piezas del Met, enfocadas en el arte occidental desde la prehistoria hasta la actualidad.

¿Qué es la Met Gala?

Es una gala anual que, desde 1948, se celebra con fines benéficos para recaudar fondos para las actividades del Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Este evento es muy llamativo porque reúne a celebridades y personalidades de la industria de la moda con vestimenta muy auténtica. Los invitados deben seguir el código de vestimenta indicado cada año.

La Met Gala es el evento que inaugura la exposición de primavera del Institute Costume. Anna Wintour, directora de contenido de Condé Nast y directora global de Vogue, es el rostro más destacado en la organización de la velada y esa noche está acompañada por coanfitriones que son elegidos cada año.

Anna Wintour en la presentación de la exposición del Costume Institute de primavera de 2026, en Nueva York. Foto: EFE

¿Quiénes serán los anfitriones de la gala del Met en 2026?

Este es uno de los anuncios más esperados en torno a la celebración del evento. Aún no revelan quiénes serán los anfitriones de la gala, pero suelen ser celebridades destacadas en el cine, la música, el deporte, con estilo único. El año pasado, A$AP Rocky, Colman Domingo, Lewis Hamilton y Pharrell Williams fueron los elegidos para acompañar a Wintour como sus coanfitriones.

¿Cuál es la temática de la Met Gala 2026?

La temática es el título de la exposición “Costume Art”, que se traduce como Arte del vestuario y plantea la moda como arte.

¿Cuál es el código de vestimenta?

En esta primera información importante de la Met Gala 2026, ya sabemos la temática de la exposición, pero aún no develan cuál es el código de vestimenta del evento, el cual suele estar relacionado con el título de la muestra.

Durante el anuncio de la nueva exposición, exhibieron algunos trajes que se podrán ver el año que viene. Foto: EFE

¿Cuándo se celebrará la Met Gala en 2026?

La Met Gala siempre se lleva a cabo el primer lunes de mayo. En 2026, la cita es el lunes 4 de mayo.

¿Cuándo estará abierta la exposición al público?

El público general podrá visitar la muestra "Costume Art" en Nueva York a partir del 10 de mayo de 2026 y esta permanecerá abierta hasta enero de 2027. La exposición inaugura un nuevo espacio del museo: las galerías Condé M. Nast, fundador del grupo al que pertenece Vogue.

Un muestra de la exposición de primavera del Costume Institute, en la presentación del lunes 17 de noviembre. Foto: EFE

Este evento contará con el patrocinio del empresario Jeff Bezos, director ejecutivo de Amazon, y su esposa Lauren Sánchez Bezos, además de alianzas con Condé Nast y Saint Laurent.

