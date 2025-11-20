Más Información

Autorretrato de Frida Kahlo rompe récords en subasta, es vendida en más de 54 mdd

Autorretrato de Frida Kahlo rompe récords en subasta, es vendida en más de 54 mdd

Obra de Klimt alcanza 236 mdd y es la más cara de arte moderno

Obra de Klimt alcanza 236 mdd y es la más cara de arte moderno

Hugo Alfredo Hinojosa gana premio en Londres con su primera película "Ad Absurdum"

Hugo Alfredo Hinojosa gana premio en Londres con su primera película "Ad Absurdum"

Con nuevo museo, el Estadio Akron abre sus puertas al arte

Con nuevo museo, el Estadio Akron abre sus puertas al arte

Mínimo, el incremento del aporte del sector cultural al PIB nacional

Mínimo, el incremento del aporte del sector cultural al PIB nacional

INEGI cambia metodología y las cifras positivas de lectura se disparan 

INEGI cambia metodología y las cifras positivas de lectura se disparan 

, la representante mexicana en Miss Universo, subrayó que las mujeres que se paran de cualquier obstáculo, son las que hacen historia.

Esto durante la fase de preguntas a las cinco finalistas por la corona de belleza, en la que se le cuestionó los retos de ser mujer en el 2025 y cómo usaría el cetro para hacer un ambiente seguro para el sector femenino,

“Quiero alzar mi voz y ponerla al servicio de eso, más porque hoy en día estamos aquí para con la voz crear el cambio, porque somos mujeres que debemos pararnos, las mujeres que logramos pararnos con valentía, somos las que hacemos historia”, respondió durante la primera sesión de preguntas y respuestas.

Fátima Bosch luce un traje de baño blanco de una pieza durante el certamen. Foto: Instagram @missuniverse
Fátima Bosch luce un traje de baño blanco de una pieza durante el certamen. Foto: Instagram @missuniverse

Lee también

Ya en la segunda etapa, Fátima dijo que como Miss Universo empoderaría las niñas.

Quiero decir que crean en el poder, en su autenticidad, en ustedes mismas, que su corazón importa y que nunca permitan que nadie te haga dudar de ti y tu valor, porque eres poderosa y tu voz necesita ser escuchada”, expresó.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Miss Universo: Fátima Bosch, Miss México, participará lesionada, ¿qué le pasó? Foto: EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT

Miss Universo 2025: Fátima Bosch, Miss México, participará lesionada, ¿qué le pasó?

Acusan a Harry y Meghan de un complot para atraer a Beatriz y Eugenia a su ‘club rebelde’. Foto: EFE / (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP)

Acusan a Harry y Meghan de un complot para atraer a Beatriz y Eugenia a su ‘club rebelde’

Christian Nodal aclara si olvidó o no mencionar a Ángela Aguilar en los Grammy: “He estado muy cansado". Foto: AFP

Christian Nodal aclara si olvidó o no mencionar a Ángela Aguilar en los Grammy: “He estado muy cansado"

Melania Trump y Georgina Rodríguez se roban el show en cena con Cristiano Ronaldo en la Casa Blanca. Foto: AFP

Melania Trump y Georgina Rodríguez se roban el show en cena con Cristiano Ronaldo en la Casa Blanca

Anya Taylor-Joy. Foto: AP

Anya Taylor-Joy se luce con vestido transparente y lencería a la vista en Los Ángeles

[Publicidad]