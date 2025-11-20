Fátima Bosch, la representante mexicana en Miss Universo, subrayó que las mujeres que se paran de cualquier obstáculo, son las que hacen historia.

Esto durante la fase de preguntas a las cinco finalistas por la corona de belleza, en la que se le cuestionó los retos de ser mujer en el 2025 y cómo usaría el cetro para hacer un ambiente seguro para el sector femenino,

“Quiero alzar mi voz y ponerla al servicio de eso, más porque hoy en día estamos aquí para con la voz crear el cambio, porque somos mujeres que debemos pararnos, las mujeres que logramos pararnos con valentía, somos las que hacemos historia”, respondió durante la primera sesión de preguntas y respuestas.

Fátima Bosch luce un traje de baño blanco de una pieza durante el certamen. Foto: Instagram @missuniverse

Ya en la segunda etapa, Fátima dijo que como Miss Universo empoderaría las niñas.

“Quiero decir que crean en el poder, en su autenticidad, en ustedes mismas, que su corazón importa y que nunca permitan que nadie te haga dudar de ti y tu valor, porque eres poderosa y tu voz necesita ser escuchada”, expresó Fátima Bosch.