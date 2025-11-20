Fátima ya está entre las cinco finalistas de Miss Universo, pero aunque hay nervios, su familia sabe que ya la corona del certamen tiene nombre y, si no es el de la tabasqueña, no hay problema.

En una entrevista previa a la ceremonia, difundida en tik tok, Vanessa Fernández, mamá de la concursante, dijo que su hija se encontraba tranquila.

Ambas consideran que algo divino está por encima de todo.

“Dios la puso aquí, es una experiencia que él quería que viviera, va a pasar lo que él tenga planeado”, indicó.

Fátima pasó al top cinco luego de la etapa de vestido de noche, en la que lució una prenda en color rojo de cuello alto y manga larga, sin transparencias de por medio, pero con figuras en dorado.