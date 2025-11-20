Más Información

Autorretrato de Frida Kahlo rompe récords en subasta, es vendida en más de 54 mdd

Obra de Klimt alcanza 236 mdd y es la más cara de arte moderno

Hugo Alfredo Hinojosa gana premio en Londres con su primera película "Ad Absurdum"

Con nuevo museo, el Estadio Akron abre sus puertas al arte

Mínimo, el incremento del aporte del sector cultural al PIB nacional

INEGI cambia metodología y las cifras positivas de lectura se disparan 

Vanessa Ferbal, mamá de, la mexicana que esta noche busca el cetro de Miss Universo, está orgullosa de la joven pues representará al pais..

Minutos antes de iniciar el certamen en Indonesia, Ferbal publicó en su cuenta de Instagram su sentir hacia Fátima.

Hoy mi hija será quien grite México ante el Universo y más orgullosa de ella no me puedo sentir. Mi reina preciosa, gracias por dejar el nombre de Teapa, Tabasco y México tan alto. Te amamos” escribió.

Ya durante la presentación de las 120 participantes, no le quedó mal a su mamá y gritó un fuerte “¡Viva México!”, siendo la única que fue más allá del protocolo, pues el resto sólo exclamaba su pais procedente.

