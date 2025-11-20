Vanessa Ferbal, mamá de Fátima Bosch, la mexicana que esta noche busca el cetro de Miss Universo, está orgullosa de la joven pues representará al pais..

Minutos antes de iniciar el certamen en Indonesia, Ferbal publicó en su cuenta de Instagram su sentir hacia Fátima.

“Hoy mi hija será quien grite México ante el Universo y más orgullosa de ella no me puedo sentir. Mi reina preciosa, gracias por dejar el nombre de Teapa, Tabasco y México tan alto. Te amamos” escribió.

Ya durante la presentación de las 120 participantes, Fátima no le quedó mal a su mamá y gritó un fuerte “¡Viva México!”, siendo la única que fue más allá del protocolo, pues el resto sólo exclamaba su pais procedente.