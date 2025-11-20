La representante de México en Miss Universe 2025, Fátima Bosch, logró poner la cultura mexicana a la vista del mundo, gracias a su traje lleno de símbolismo y belleza.

Ayer se llevó a cabo una de las etapas preliminares más vistosas de este certamen de belleza, traje nacional, en la que las 119 participantes reflejaron su cultura a través de su creativos atuendos.

Fátima Bosch deslumbró al momento de pisar el escenario, por la seguridad con la que caminó por la pasarela, y por la magia que hizo con este traje de alta costura del diseñador Fernando Ortiz, en el que dominaba un espectacular penacho de plumas rojas y turquesas, colocadas en un tocado dorado, y porque a cada paso que daba parecía que colibríes volaban a su alrededor, lo que encantó al público en el Impact Arena de Bangkok.

“Hoy tuve el honor de llevar al mundo un pedazo del alma de México. Este traje, inspirado en Xochiquétzal la diosa del amor, las flores y la creación, cuenta la historia de nuestra luz, fuerza y raíces eternas”, escribió la reina mexicana en su cuenta de Instagram.

Otras aspirantes que también lograron una gran impresión con sus trajes nacionales fueron Yessica Hausermann (Miss Bolivia), quien mostró la rica herencia textil de su país; Gabriela Lacerda (Miss Brasil) quien rindió un homenaje a Nuestra Señora de Aparecida; Itza Castillo (Miss Nicaragua) que representó al ave nacional, pero quien sin duda será recordada por presentar el vestuario más peculiar es Leonora Lysglimt-Rødland (Miss Noruega), ya que se trataba de un abrigo en forma de salmón, el producto estrella de aquella nación.

A esta etapa le siguieron traje de baño y vestido de gala, esta última estuvo un tanto accidentado, debido a que Miss Jamaica, Gabrielle Henry, cayó en uno de los fosos del escenario y fue hospitalizada.

Raúl Rocha, presidente de Miss Universe Organization (MUO), informó en redes sociales que la concursante no tenía fracturas, pero aún no se sabía si seguirá en la gran final, este 21 de noviembre.

Hoy las aspirantes pasarán por diversas etapas; se elegirán a 30 semifinalistas, sumando los puntajes de las etapas preliminares.

Vuelven a desfilar en traje de baño para obtener un top 20, quienes saldrán de nueva cuenta en vestido de noche, para seleccionar a 10.

Después de una ronda de preguntas se elegirán cinco semifinalistas, de las que saldrán primera y segunda finalista, y la ganadora absoluta de Miss Universe 2025.