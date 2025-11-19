Más Información

Retrato de Klimt que salvó a su protagonista de los nazis bate récord al subastarse por 236 millones

Ni fecha ni detalles para las acciones culturales del Plan Michocán

“En EU y México hay amenazas contra el orden democrático liberal": Ian Buruma

Anuncian actividades para la quinta edición del encuentro de arte textil Original en Los Pinos

Mejorarán 12 museos y 46 zonas arqueológicas con motivo del Mundial 2026

Facultad de Filosofía, Senado y Asociación Filosófica de México preparan conversatorios por el Día de la Filosofía

A horas de la gran final de , , la modelo mexicana que ya concluyó las concentraciones preliminares, compartió lo difícil que ha sido este proceso.

En medio de intensos ensayos, poco descanso, atuendos a veces incómodos y la polémica, ha logrado mantenerse enfocada en su objetivo.

La originaria de Tabasco se mostró emocionada por la cercanía de la final del certamen, que se celebrará el viernes 21 de noviembre en Tailandia. En declaraciones a "Sale el Sol", destacó lo orgullosa que está de su desempeño, su concentración y su disciplina: "Me siento muy plena, de todo lo que me he esforzado", dijo.

La pieza fue creada por el diseñador mexicano Fernando Ortiz. Foto: Instagram @missuniverse.mexico
Fátima también fue cuestionada sobre el incidente que protagonizó a principios de mes con el presidente de

El tema se hizo viral luego de que la modelo denunciara públicamente que fue insultada por el empresario frente a otras compañeras, lo que generó especulaciones sobre posibles repercusiones para ella.

Al respecto, Fátima declaró: "No puedo dar mucha información sobre eso, pero puedo decirles que, ciertamente, ha sido complicado en muchos aspectos. Sin embargo, como buena mexicana, nunca me rindo".

La modelo dejó claro que está completamente comprometida con representar a México de manera digna y firme, y advirtió que nada la detendrá: "No van a poder conmigo, no van a poder con mi país porque no voy a dejar la chamba tirada. Aquí seguimos esforzándonos, dando lo mejor de nosotros."

Nawat Istaragrisil y Fátima Bosch durante la gala de bienvenida de Miss Universe 2025. Fotos: Instagram, vía @nawat.tv & @fatimaboschfdz
Asimismo, destacó que se siente respaldada por la organización de Miss Universo, tanto para ella como para sus compañeras, y que se tomaron las medidas necesarias respecto al incidente con Nawat.

Por su parte, la hermandad y el apoyo entre todas las participantes ha sido clave: "Nos apoyamos, y los obstáculos que vengan, aquí seguimos al pie del cañón. Eso es todo lo que puedo decir por ahora", agregó.

Fátima se encuentra acompañada en Tailandia por sus padres, su abuela, su hermano y sus primas. Aunque el certamen se celebra el 21 de noviembre, en México será transmitido el jueves 20.

La modelo también expresó que, si bien el lugar en el que se encuentra es mágico, extraña su tierra natal y no deja de pensar en los tacos que le gustaría comer.

El mensaje de Fátima a las mujeres:"Yo le diría a todas las mujeres mexicanas y a las niñas que no tienen que ser perfectas para ser suficientes. Que no tengan miedo de mostrarse auténticas, porque ahí es donde reside su verdadero poder", concluyó.

Sanciones para el titular de Miss Universo Tailandia

El altercado entre Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Universo Tailandia, generó conversación mediática, y Raúl Rocha, copropietario del certamen, no tardó en intervenir. Tras el incidente, Rocha denunció las acciones de Itsaragrisil, afirmando que había “olvidado el verdadero significado de ser un anfitrión genuino” y asegurando que se tomarían “acciones corporativas y legales” contra él por sus actos malintencionados.

El enfrentamiento ocurrió durante una reunión preliminar en la que Nawat acusó a Fátima de no promover adecuadamente a Tailandia, el país anfitrión. Según versiones de testigos, la conversación se tornó tensa rápidamente, con Nawat llamando a Bosch “tonta” y “cabeza hueca”. El intercambio de palabras escaló de tal manera que la modelo mexicana decidió abandonar la habitación, siendo seguida por otras concursantes, incluidas Miss Irak y Miss Universo 2024.

Fátima, al romper el silencio sobre el incidente, aseguró que, aunque tenía un gran respeto por Tailandia, no podía aceptar el trato que recibió de Nawat.

En respuesta a la controversia, Nawat Itsaragrisil pidió disculpas a través de un video en TikTok y aseguró que había pedido perdón a las concursantes que presenciaron el incidente.

