Miss Universo 2025: Datos y curiosidades del certamen de belleza que debes saber Esta será la edición más digital, debido al uso de una app para la votación global, avatares con IA, contenido y streaming en tiempo real por diversas plataformas

Miss Universo ha dejado de ser sólo un concurso de belleza, también se busca a una mujer que impacte con su historia y belleza, por eso Fátima Bosch representante de México, impactó al alzar la voz en contra del maltrato que recibió por parte de Nawat Itsaragrisil, organizador del certamen en Tailandia.