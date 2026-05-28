La presidenta Claudia Sheinbaum informó que ya eligió a la joven ganadora de su boleto para la inauguración de la Copa del Mundo de 2026 que se inaugurará el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, donde la Selección Mexicana recibirá a Sudáfrica.

En su conferencia mañanera de este jueves, 28 de mayo, en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que se entregarán más boletos a otras jóvenes.

“Mañana vamos a entregar el boleto aquí. Van a venir las jóvenes que ganaron el boleto número uno, número dos y más del Mundial. Es algo bonito, la verdad”, expresó.

En marzo pasado, Claudia Sheinbaum presentó el concurso "Representa a México en la Inauguración del Mundial" con el que una joven de entre 16 y 25 años obtendrá el boleto 00001 de la presidenta para asistir al partido inaugural del torneo de la FIFA.

Del 9 de marzo al 10 de abril, las interesadas participaron con un video en el que mostraron sus habilidades futbolísticas haciendo dominadas y la ganadora fue elegida por un Comité Seleccionador.

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