La temporada de compras más esperada del año ha alcanzado su punto máximo y las sorpresas no dejan de llegar.

En pleno Hot Sale 2026, Walmart ha acaparado todas las miradas al lanzar una oleada de descuentos irresistibles en tecnología y hogar, convirtiéndose en el destino favorito de quienes buscan calidad al mejor precio.

Si has estado postergando la renovación de tu sala, la compra de esa pantalla inteligente o la actualización de tus electrodomésticos, este es el momento perfecto. Acompáñanos a descubrir las ofertas más destacadas de la campaña y prepárate para actualizar tu espacio favorito antes de que vuelen las existencias.

Walmart sorprende con descuentos irresistibles en tecnología y hogar

Samsung Galaxy S26 Ultra 512GB Negro- Desbloqueado

El lanzamiento del Samsung Galaxy S26 Ultra ha consolidado la posición de la firma surcoreana en la cima del mercado premium. Este año, Samsung ha decidido equilibrar la balanza refinando aspectos clave de su hardware e introduciendo una de las innovaciones de pantalla más comentadas de la industria: el Privacy Display. Al venir liberado de fábrica, te otorga la libertad de usarla con cualquier operador telefónico en México o el extranjero, mientras que sus 512 GB de almacenamiento te garantizan espacio de sobra para el contenido multimedia más pesado sin depender de la nube.

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Smartphone Samsung Galaxy A56 8GB RAM

El Samsung Galaxy A56 5G llega al mercado heredando funciones de inteligencia artificial, un diseño muy estilizado con marco metálico y tecnologías de pantalla que antes eran exclusivas de la gama premium. Con 8 GB de memoria RAM, este modelo promete un rendimiento fluido para el día a día, posicionándose como el rival a vencer en el segmento medio-alto.

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Smartphone Honor Magic 8 Lite 8+256 GB

Honor ha logrado hacerse de un nombre propio en el mercado global gracias a una estrategia muy clara con su serie "Lite": ofrecer pantallas curvas espectaculares y una resistencia a impactos que roza lo militar. El Honor Magic 8 Lite llega para pulir esa fórmula, combinando una configuración generosa de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento con un chasis diseñado para sobrevivir a los accidentes del día a día sin perder la elegancia.

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Bocina Inteligente Alexa Echo Dot 5

El Echo Dot de 5.ª Generación es la evolución más refinada de la bocina inteligente más vendida de Amazon. Conservando el icónico diseño estético en forma de esfera, esta versión no solo llegó con mejoras drásticas en la calidad de audio, sino que integró sensores internos que lo transformaron de un simple asistente de voz a un verdadero cerebro automatizado para el hogar.

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Pantalla Inteligente Alexa 3era Gen 5.5 pulgadas

Si las bocinas inteligentes revolucionaron la forma en que interactuamos con el hogar, las pantallas inteligentes llevaron la experiencia a un nivel completamente visual. El Echo Show 5 de 3.ª Generación con su panel de 5.5 pulgadas se mantiene como el modelo más compacto de la familia de pantallas de Amazon, diseñado específicamente para espacios reducidos donde un dispositivo grande estorbaría, pero donde ver la información de un vistazo marca la diferencia.

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Losei Cámara de Seguridad Exterior 4K de 8 Megapíxeles

Cuando se trata de la seguridad de la casa o el negocio, la resolución lo es todo. La Cámara de Exterior Losei 4K de 8 Megapíxeles llega al mercado precisamente para resolver este problema, ofreciendo una calidad de imagen ultra alta y funciones de detección inteligente impulsadas por IA.

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Batería de Cocina Ekco Emotion 4 pzas con Olla Express

Ekco es sinónimo de tradición en las familias de México, y su línea Emotion busca balancear la resistencia del aluminio con la tecnología moderna de antiadherencia. Este paquete de 4 piezas con Olla Express integrada está pensado estratégicamente para cubrir las necesidades culinarias del día a día: desde un arroz perfecto o unos huevos estrellados por la mañana, hasta ablandar carnes y cocer legumbres en tiempo récord.

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Mueble Zapatera Armario Organizador

Mantener los zapatos ordenados, a la vista y en buen estado suele ser un dolor de cabeza, especialmente en habitaciones con clósets pequeños o en departamentos donde cada metro cuadrado cuenta. El Mueble Zapatera Armario Organizador Repisa Multiusos llega como una respuesta ligera, modular y sumamente económica para resolver este problema, funcionando no solo como zapatera, sino como un estante organizador para toallas, cajas o ropa.

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Armario Portátil Plástico Practiksa

El Armario Portátil de Plástico Practiksa llega al mercado como una solución robusta, estética y completamente configurable que promete la resistencia de un mueble rígido con la practicidad de un sistema armable. Gracias a su combinación de módulos de colgado y cubos para calzado, se presenta como un organizador "todo en uno".

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