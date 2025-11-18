Más Información

Aunque cada una llegó a Tailandia con objetivos distintos, y sorprendieron al reencontrarse en , un momento que emocionó a los fanáticos mexicanos.

La tabasqueña, actual representante de México, y Bracamontes, quien compitió en el certamen en 2001, grabaron un divertido video que la conductora de 45 años compartió en su cuenta.

En el clip aparecen bailando y sonriendo, ambas vestidas de blanco, al ritmo de un audio que dice: “Siempre la más, nunca la menos”.

Jacky acompañó la publicación con un “Vamos México”, mostrando su apoyo absoluto a la modelo.

De inmediato, ambas recibieron cariño de lo fanáticos, quienes destacaron su belleza y naturalidad. También hubo comentarios que recordaron la valentía de Bosch, quien hace unas semanas denunció malos tratos por parte del director de

Foto: Instagram oficial.
Foto: Instagram oficial.

Bracamontes viajó a Tailandia con el equipo de Telemundo para crear contenido previo y durante el certamen. La ex Miss Universo mexicana también se encuentra en el país, pues formará parte del panel de jueces.

Respaldo a Fátima Bosch

La tabasqueña recibió una ola de apoyo luego de que, a inicios de mes, hiciera pública la ofensa que recibió de parte de Nawat, quien presuntamente la llamó “cabeza hueca” frente al resto de las concursantes.

El caso estalló en redes sociales y generó indignación. La organización mexicana y varias misses tanto nacionales como latinoamericanas se pronunciaron al respecto.

Actualmente, Bosch se perfila como una de las favoritas rumbo a la final.

El camino de Jacky Bracamontes como modelo

La conductora fue coronada como Nuestra Belleza México en el año 2000, lo que la llevó a representar al país en Miss Universo 2001 en Puerto Rico. Aunque no avanzó a semifinales, la experiencia impulsó su carrera en la actuación y la conducción en proyectos nacionales e internacionales.

¿Cuándo será la final de Miss Universo 2025?

La final se llevará a cabo el viernes 21 de noviembre en Tailandia. Debido a la diferencia horaria, en México se transmitirá el jueves 20.

