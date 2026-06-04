Estados Unidos "está vigilando" la crisis en Bolivia y aumentará su ayuda de emergencia y el "apoyo logístico" al gobierno del presidente Rodrigo Paz para combatir los bloqueos, anunciaron este jueves el jefe del Pentágono y el secretario de Estado.

Bolivia vive desde hace más de un mes las protestas de campesinos, obreros, mineros, transportistas, maestros, entre otros sectores, que reclaman por la escasez de alimentos, medicinas y combustibles en medio de la peor crisis económica del país en cuatro décadas.

"Estados Unidos está vigilando. Bolivia no debe permitir que el viejo statu quo de dominio narcoterrorista en la región vuelva a imponerse" advirtió el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en un mensaje en X.

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Tras la llegada al poder del conservador Rodrigo Paz, Bolivia reactivó rápidamente sus relaciones con Washington.

El país andino se convirtió en uno de los miembros de la alianza de seguridad Escudo de las Américas que lanzó el mandatario estadounidense Donald Trump en marzo en una cumbre presidencial en Florida.

Washington y sus aliados en la región "rechazan cualquier intento de derrocar al gobierno legítimo del presidente Rodrigo Paz", explicó Hegseth.

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Paralelamente, el jefe de la diplomacia, Marco Rubio, llamó telefónicamente al presidente boliviano para "reafirmar el compromiso inquebrantable de Estados Unidos de apoyar la democracia de Bolivia y a la administración Paz mientras reconstruye el país tras 20 años de fracasadas políticas socialistas" según un comunicado.

"Estados Unidos está intensificando la asistencia de emergencia y el apoyo logístico a las operaciones en Bolivia", añadió el texto.

Rodrigo Paz presentó el miércoles una propuesta de ley para facilitar que los militares levanten los bloqueos de vías que han agudizado la escasez de productos esenciales.

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Estados Unidos ya había expresado junto a los trece países del Escudo de las Américas hace dos semanas su "profunda preocupación" por las protestas contra el presidente boliviano.

The Department of War and the Americas Counter Cartel Coalition (A3C) reject all attempts to overthrow the legitimate government of President @Rodrigo_PazP in Bolivia.



The United States is watching. Bolivia must not allow itself to fall prey to the old status quo of… — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) June 4, 2026

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