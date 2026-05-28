Ministros de Chile, Argentina, Perú, Ecuador y Bolivia se dieron cita el jueves en Santiago para afinar las estrategias conjuntas con el fin de combatir el crimen organizado internacional que ha permeado en esos países.

En el encuentro, los cinco funcionarios firmaron el Compromiso de Santiago, en el que se comprometieron a conformar un grupo de trabajo para profundizar la cooperación en materia de seguridad, inteligencia, control migratorio y otras áreas de “interés común”.

El presidente chileno, José Antonio Kast, inauguró el encuentro y destacó la importancia de impulsar el trabajo entre diferentes naciones para hacer frente a las bandas organizadas.

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“Estos cinco países se cansaron de mirar cómo el crimen organizado va matando a nuestros jóvenes, va sometiendo nuestros barrios, va comprando voluntades", dijo el mandatario de perfil conservador. “Esto tiene que pasar de las palabras a los hechos”.

Medidas en cinco áreas

Tras la reunión, los países anunciaron su compromiso para elaborar “medidas concretas, medibles y verificables en cinco áreas prioritarias”, que son el intercambio de información entre servicios de inteligencia, policías y fiscalías; la coordinación fronteriza para el control del paso; la trazabilidad de flujos financieros ilícitos; la cooperación entre organismos técnicos nacionales y el fortalecimiento de los mecanismos regionales de respuesta ante amenazas comunes.

Los cinco países firmaron el Compromiso de Santiago para coordinar acciones regionales de seguridad. (28/05/26) Foto: AP

La cita estuvo encabezada por el canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna. También estuvieron el canciller de Argentina, Pablo Quirno, y la ministra de Seguridad de ese país, Alejandra Monteoliva; la canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, y el viceministro de Seguridad Pública de ese país, Jorge Rivadeneira, y el canciller de Bolivia, Fernando Aramayo. Perú, en tanto, envió a su canciller, Carlos Pareja, y al ministro del Interior, José Zapata.

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En una declaración conjunta, el ministro chileno afirmó que la delincuencia organizada se ha consolidado como una de las principales amenazas para la “gobernanza, la seguridad de las personas, la estabilidad institucional y el desarrollo” de la región. Debido a su naturaleza transfronteriza, agregó, los esfuerzos nacionales son “insuficientes” y deben complementarse con mayor cooperación política, articulación técnica e intercambio de información.

“Esto empieza a cambiar hoy”, aseveró Pérez Mackenna.

Líneas definidas de trabajo

Con el compromiso firmado, los cinco países empezarán a trabajar codo con codo y coordinarán los “esfuerzos técnico operativos” para mejorar la integración. En 180 días se volverán a reunir para revisar los avances.

Los gobiernos coincidieron en que los esfuerzos nacionales resultan insuficientes ante amenazas comunes. (28/05/26) Foto: AP

El canciller argentino expresó a su vez que el documento firmado “ordena prioridades, fija líneas de trabajo y ofrece una base robusta" para que la cooperación “deje de ser una aspiración dispersa y se convierta en una herramienta eficaz” para asegurar la seguridad de los ciudadanos.

Por su parte, el representante de Bolivia, país golpeado por una fuerte inestabilidad debido a masivas protestas en las que distintos sectores sociales piden la renuncia del conservador presidente Rodrigo Paz, recordó que la región atraviesa “tiempos excepcionales, desafiados por el crimen organizado”.

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“Ese es el compromiso que nos une hoy como países de América Latina, que queremos entender que los tiempos en los que nos encontramos requieren acción decidida”, declaró Aramayo. “Esta no es una declaración de intenciones, es un esfuerzo que debe convocar también a nuestras sociedades”.

La canciller de Ecuador, atravesado por la violencia generada por el accionar de organizaciones de narcotraficantes, destacó que es importante “fortalecer" las capacidades de los gobiernos a través de acciones conjuntas.

Finalmente, el canciller de Perú hizo hincapié en la situación “alarmante y creciente” de delitos violentos, como el sicariato, las extorsiones o los secuestros, que impactan directamente en la vida de la población. “Por eso es que este mecanismo va a ser muy importante para que podamos coordinar entre nuestros países" acciones contra "estas mafias que cruzan fronteras”.

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