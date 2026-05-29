[Publicidad]
Manifestantes que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz en Bolivia rechazaron este viernes los nuevos llamados del gobierno a dialogar y aumentaron los bloqueos de carreteras que sitian desde hace un mes a la capital política del país, constató la AFP.
Campesinos, obreros, mineros, transportistas y maestros piden al mandatario centroderechista, con seis meses en el poder, una salida a la crisis económica, la peor en cuatro décadas, pero sus reclamos se radicalizaron al considerar que no fueron escuchados.
Vestidos con ponchos y mascando hojas de coca, cientos de campesinos aimaras tomaron este viernes la principal autopista que conecta a la ciudad de El Alto, a 4 mil 100 metros de altitud, con La Paz, la sede de gobierno.
Lee también Chile, Argentina, Perú, Ecuador y Bolivia firman el Compromiso de Santiago; acuerdo va por crear grupo regional contra el crimen organizado
"Nos han invitado (a conversar), pero nosotros mismos hemos dicho: no podemos dialogar, este gobierno tiene que irse", dijo a la AFP Juan Hidalgo, un dirigente de los Ponchos Rojos, poderoso sindicato campesino que protesta en las afueras de La Paz.
Enormes bloques de concreto impedían el paso de vehículos, mientras que mujeres de polleras repartían los almuerzos. "Renuncia hoy día o convoca a elecciones", agregó Hidalgo, rodeado de otros agricultores que llevaban sus látigos en bandolera.
Este viernes se reportaron más de 70 tomas de autopistas en el país, según la estatal Administradora Boliviana de Carreteras, una veintena más que a inicios de semana.
Lee también Rodrigo Paz promulga ley que anula límites al Estado de excepción en Bolivia; medida llega en medio de protestas que piden su renuncia
El miércoles, Paz, durante un acto público, invitó "por última vez" a negociar a los principales sindicatos obreros y campesinos. "Si no quieren dialogar, entonces viene la ley", dijo.
El mandatario tiene vía libre para declarar estados de excepción y controlar protestas con militares, luego de que el Congreso eliminara una norma que lo limitaba.
El vicepresidente Edmand Lara, declarado opositor de Paz, impulsa una comisión de diálogo con representantes del gobierno, del parlamento, de la Iglesia católica y de la Defensoría del Pueblo.
Lee también Miles marchan contra el gobierno de Bolivia; manifestantes y policías se enfrentan en La Paz
Pero los principales manifestantes, los obreros y campesinos, no acudieron a ninguna de las sesiones.
Mario Argollo, máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana, el sindicato más grande del país, tiene una orden de captura por supuestos delitos de "instigación a delinquir" y "terrorismo".
Su gremio se rehúsa a conversar con el gobierno mientras no se elimine la medida.
Confirman que audiencia de Gerardo Mérida será el 1 de junio; el exsecretario de Seguridad de Sinaloa fue detenido en Arizona
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
gs/bmc
[Publicidad]
Más información
Tendencias
Paris Hilton enciende polémico debate al destapar red de ‘deepfake’; así lo documentó en TikTok
Espectáculos
Ambiente tranquilo en “La México” para la llegada de Christian Nodal; fans esperan ver a Ángela Aguilar
Nación
Cae líder "Del Caballito", red de lavado de dinero, junto a siete más; decomisan miles en euros, yenes, libras y soles
Estados
Alcaldes de la Asociación de Ciudades Capitales de México pactan blindar la planeación urbana; buscan replicar políticas públicas eficientes
Sección
Juez frena a Trump y le impide rebautizar el Centro Kennedy con su apellido; el presidente estalla contra el fallo
Sección
México vs Australia EN VIVO: Horario y qué canal transmite gratis el partido de la Selección Mexicana
Sección
Final de la Champions League 2026: dónde ver EN VIVO el Arsenal vs PSG desde México
Sección
“Se cansó de intentarlo”: revelan que Kate Middleton ya no quiere reconciliación con el príncipe Harry