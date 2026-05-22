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Miles de trabajadores marcharon este viernes en la capital política de Bolivia para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz, arrinconado por una ola de protestas pese a sus anuncios de que escuchará los reclamos sociales.
Policías antimotines se enfrentaron con manifestantes que intentaban avanzar hacia el centro de La Paz, en una masiva marcha para exigir la salida del mandatario centroderechista.
Entre una densa humareda de gases lacrimógenos, los manifestantes lanzaron piedras a las fuerzas del orden e hicieron explotar cartuchos de dinamita de bajo poder usados en minería.
Paz, con apenas seis meses en el poder, está arrinconado por una ola de protestas pese a sus llamados al diálogo y anuncios de que escuchará a los sectores sociales, que reclaman una salida a la peor crisis económica del país andino en 40 años.
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"¡Que renuncie, carajo!", gritaba la muchedumbre de campesinos, obreros, mineros, transportistas y maestros que paralizan las calles de la capital boliviana, sede de gobierno, aislada desde hace tres semanas por bloqueos carreteros que han provocado escasez de alimentos, combustibles y medicinas.
Ataviados con cascos o ponchos, los manifestantes, muchos de los cuales ondeaban banderas indígenas, intentaron avanzar entre gritos y el ruido de petardos. Periodistas de la AFP vieron al menos tres detenidos.
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"No ha podido solucionar lo básico", reclaman bolivianos a Paz
"Seis meses de gobierno y no ha podido solucionar lo básico, los precios de la canasta familiar. Tenemos que elegir entre comprar carne o comprar leche", dijo Melina Apaza, de 50 años, de la región minera de Oruro (sur).
Los accesos a la plaza de armas, frente al palacio de gobierno, fueron resguardados con rejas y vigilados por cientos de policías antimotines.
Muchos negocios cerraron sus puertas y los vendedores ambulantes recogieron su mercadería por temor a saqueos.
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Un grupo de vecinos de El Alto, próxima a La Paz, bloqueó los accesos al aeropuerto, el principal del occidente boliviano.
Los reclamos iniciales de aumentos salariales, combustibles de calidad y la estabilización de la economía -la inflación interanual fue del 14% en abril- se radicalizaron en los últimos días.
Ahora los manifestantes piden la salida del mandatario, que puso fin a 20 años de gobiernos socialistas liderados por Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).
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mcc
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