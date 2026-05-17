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El presidente de Colombia, , afirmó este domingo que vive una "insurrección popular" por las protestas y bloqueos que exigen la renuncia del mandatario de ese país, Rodrigo Paz, y ofreció la disposición de su Gobierno, que termina el próximo 7 de agosto, para contribuir a una salida pacífica de la crisis.

"Bolivia vive una insurrección popular. Es la respuesta a la soberbia geopolítica", escribió Petro en su cuenta de X, donde también señaló que y el Caribe deben ser escuchados por el mundo mirando de frente en paz".

El mandatario colombiano aseguró además que su Gobierno está dispuesto, "si es invitado", a "buscar fórmulas pacíficas de salida a la boliviana".

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Petro también pidió que "no haya presos políticos en ninguna parte de las Américas" y llamó a construir una "democracia profunda, multicolor" en la región.

Las declaraciones del gobernante colombiano se producen mientras Bolivia atraviesa una escalada de protestas lideradas por sectores sindicales, campesinos y vecinales que reclaman mejoras salariales y exigen la dimisión de Paz.

El Gobierno boliviano convocó el sábado a dialogar a dirigentes de organizaciones campesinas, vecinales e indígenas con el fin de consensuar un "plan de trabajo" que permita reducir la tensión social que afecta al país.

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La Central Obrera Boliviana (COB), principal organización sindical del país, mantiene desde hace dos semanas movilizaciones que comenzaron con la exigencia de un aumento salarial del 20 % y que luego derivaron en pedidos de renuncia del presidente.

La Policía y las Fuerzas Armadas de Bolivia realizaron el sábado una operación conjunta para desbloquear carreteras que conectan a La Paz y El Alto con otras regiones del país, aunque posteriormente el Gobierno ordenó el repliegue de los uniformados para evitar un "derramamiento de sangre".

Petro también evocó en su mensaje figuras históricas del progresismo latinoamericano y afirmó que recientemente habló en con Paz sobre su padre, el expresidente boliviano Jaime Paz Zamora (1989-1993), y los vínculos históricos entre movimientos políticos de la región.

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"Que ese recuerdo lo llene hoy de amor por su pueblo y abra el diálogo para transformar a Bolivia en una cada vez más profunda y soberana, profundamente latinoamericana", concluyó el mandatario colombiano.

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ss

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