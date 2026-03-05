El presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió este jueves a las declaraciones del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, y aseguró que su gobierno está preparado para enfrentar al narcotráfico, aunque insistió en que la lucha contra los carteles debe hacerse de manera conjunta en los países del continente.

Petro propone una alianza regional

El pronunciamiento del mandatario colombiano se produjo a través de su cuenta en la red social de X, luego de que el funcionario estadounidense afirmara que su país está dispuesto a actuar contra las amenazas del narcotráfico, incluso de forma unilateral si fuera necesario.

“Estados Unidos no necesita ir solo a acabar con los cárteles del narcotráfico porque no sabría hacerlo bien”, escribió Petro en su publicación, en la que planteó que una estrategia efectiva requiere la participación de los países más afectados por la violencia asociada a estas organizaciones.

El jefe de Estado también sostuvo que Colombia y América Latina han soportado durante décadas el mayor impacto del narcotráfico, tanto en términos de violencia como de debilitamiento institucional. En ese sentido, recordó que el fenómeno ha tenido consecuencias profundas en la región.

“Para destruir los cárteles mafiosos hay que ir juntos; si a alguien le interesa destruir carteles, es a Colombia y a América Latina, en donde nos han asesinado un millón de personas. En dónde han destruido la democracia en regiones bajo el terror, señaló el presidente.

Para destruir los carteles mafiosos hay que ir juntos, si a alguien le interesa destruir carteles es a Colombia y a América Latina en donde nos han asesinado un millón de… https://t.co/Xwczl4cGTx — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 5, 2026

Advertencia de Washington sobre acciones unilaterales

En el mismo mensaje, Petro afirmó que su gobierno mantiene disposición para trabajar en cooperación internacional contra estas organizaciones criminales: “Así que la alianza contra el narco es un pacto por la vida y por la paz y estamos listos”, agregó el mandatario colombiano.

Las declaraciones del presidente se conocieron poco después de la intervención de Hegseth durante la cumbre Américas contra los carteles. En ese escenario, el funcionario señaló que la administración del presidente Donald Trump considera prioritario enfrentar las amenazas que afectan al hemisferio.

Según expresó el secretario de Guerra, el gobierno estadounidense está dispuesto a actuar para combatir a los carteles de la droga y otras estructuras criminales que, según dijo, representan riesgos para la seguridad de su país y de la región.

Durante su intervención, Hegseth afirmó que Estados Unidos está preparado para enfrentar estas amenazas incluso sin aliados si fuera necesario, aunque señaló que la preferencia de Washington es avanzar en coordinación con otros gobiernos del continente.

Conferencia regional en Florida

El funcionario realizó estas declaraciones en el marco de una conferencia realizada en la sede del Comando Sur de Estados Unidos (Southcom), ubicada en Doral, en el sur de Florida. En el encuentro participaron representantes de casi veinte países de América Latina y el Caribe.

Entre los países asistentes estuvieron Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, Honduras y República Dominicana.

El evento también estuvo marcado por la ausencia de delegaciones de Colombia, México y Brasil, tres de los países con mayor peso en la región y que no fueron invitados al encuentro.

En ese contexto, Estados Unidos y cerca de veinte países latinoamericanos y caribeños firmaron un acuerdo para combatir a los grupos denominados “narcoterroristas”. Este pacto se presentó como parte de las iniciativas regionales para enfrentar las redes criminales vinculadas al tráfico de drogas.

La reunión fue presentada como la conferencia inaugural de la iniciativa “Américas contra los carteles” y se desarrolló como antesala de la cumbre “Escudo de las Américas”, que el presidente Trump tiene previsto realizar el sábado en Miami con mandatarios de varios gobiernos de la región.

