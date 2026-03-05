Los dos supuestos escoltas de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, abatido el 22 de febrero de 2026 y que fuera líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fueron encontrados fuertemente armados durante el operativo en Tapalpa, Jalisco.

La causa penal, a la cual tuvo acceso EL UNIVERSAL, refiere que el 22 de febrero de este año a las 16:05 horas en el cerro de La Loma, a unos 500 metros de la calle Camino Rincón de los Pastores de las Cabañas de la Loma en Tapalpa, elementos de la Guardia Nacional (GN) ubicaron a Andrés “N” y Genaro “N” en flagrancia delictiva.

La detención ocurrió en inmediaciones de las Cabañas de la Loma, donde supuestamente se alojaban los integrantes del CJNG que protegían a El Mencho.

Orden de aprehensión contra escoltas de El Mencho

Andrés “N” portó en la parte posterior derecha fajada en su cintura un arma de fuego tipo pistola calibre .38 super auto, marca Colt, modelo Government, color negro con la leyenda “Colt’s Government”.

También, un cargador abastecido y, en su lado derecho, se localizó un arma de fuego tipo fusil calibre 7.62x51 milímetros, fabricado por FN Hernstal, modelo Scar 175, color negro, que contaba con lanzagranadas calibre 40 milímetros, marca LMT, color negro, con el cual momentos antes apuntó a efectivos de la GN.

En medio de ambos imputados se hallaron cinco cargadores color plata abastecidos, dos objetos metálicos puntiagudos color negro con café y tres objetos metálicos color plateado con negro.

Instructores de tiro consultados por El Gran Diario de México manifestaron que el calibre 38 Súper fue muy utilizado en las policías del país hasta hace unos 20 o 25 años, cuando se dio la estandarización a nueve milímetros.

Además, es un calibre común muy buscado por los miembros del crimen organizado.

Respecto al fusil calibre 7.62x51 milímetros, los especialistas consideran que pueden utilizar desde munición regular hasta munición perforante, que son núcleos duros de acero y no todos los chalecos antibalas los pueden parar, pues se necesita un nivel elevado de blindaje tipo cuatro.

En el caso del aditamento se pueden lanzar granadas con sistemas de iluminación, explosivas, incendiarias o de gas, dependiendo de las necesidades que tenga el operador. Generalmente la delincuencia organizada utiliza las versiones explosivas o incendiarias.

El fusil calibre .50 BMG está diseñado para destruir materiales o blindajes ligeros hasta pesados, dependiendo de la munición que utilizan; por ejemplo, si se le dispara a una camioneta blindada podría atravesar el blindaje.

En tanto, el documento hace mención de que en el dictamen de química del 23 de febrero de 2026 se informó que la prueba de Griess, la cual tiene como finalidad identificar la presencia de nitritos, concluyó que de las muestras recabadas de la recámara y del ánima del cañón de las armas de fuego se obtuvieron resultados positivos, es decir, que fueron disparados.

En la causa penal, la jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio en funciones de jueza de Control, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal con residencia en Almoloya de Juárez, en El Altiplano, advirtió que Andrés “N” y Genaro “N” al ser las personas que portaron los artefactos bélicos de fuego de uso exclusivo, el pasivo del delito es la sociedad, pues con el actuar de los sujetos activos se alteró la paz y seguridad de las personas, que es el bien jurídicamente protegido.

En el expediente se señala que la defensa de Genaro “N” hizo referencia a la entrevista de Yudith, quien dijo ser la esposa del hoy imputado, con quien tiene hijos y llevan ocho años como pareja.

De acuerdo con la mujer, Genaro “N” se dedica a las labores del campo y a realizar trabajos de construcción con sus conocidos.

“Lo cierto es que, de la misma no se obtiene ningún dato que contrarreste el hecho materia de imputación por parte de la fiscalía, [pues] únicamente se limita a exponer que el imputado tiene diversas afecciones de salud, para lo cual exhibió diversas recetas y documentos hospitalarios.

“Que los mismos son de fechas anteriores y únicamente podrían evidenciar los problemas de salud que presenta”, precisa el documento.

El 1 de marzo la juzgadora los vinculó a proceso y se impuso como medida cautelar prisión preventiva oficiosa, por lo que quedaron recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, Almoloya, El Altiplano, en el Estado de México, y se otorgaron dos meses de plazo para la investigación complementaria.

Con lo anterior, Andrés “N” fue señalado por su posible participación en los delitos de portación de armas de fuego con agravante y portación de aditamentos y de cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

En tanto, a Genaro “N” se le acusó por la probable comisión de los delitos de portación de armas de fuego con agravante y portación de cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

El 27 de febrero de este año, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), general Ricardo Trevilla Trejo, aseguró en conferencia de prensa que la operación fue exitosa.

“Es donde fallece El Mencho; 12 delincuentes más fallecen también y se detiene a dos”, dijo.